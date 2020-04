Hagen: Ostern als Fest der Auferstehung geschieht immer

Das Leben triumphiert – auch in der Coronakrise. Das ist die Botschaft von Superintendentin Verena Schmidt und Dechant Dieter J. Aufenanger.

Liebe Leserinnen und liebe Leser,



Ostern! Für Christen aller Konfessionen weltweit ist dies ein ganz besonderes Fest – Tag der Auferstehung Jesu! Das Leben siegt über den Tod! Verbunden mit Ostern sind besondere Riten und Zeichen, die dieses zum Ausdruck bringen: Das feierliche Entzünden der Osterkerze zeigt, dass das Dunkel besiegt ist; das Ei steht als Symbol für neues Leben; der Osterspaziergang lässt uns Gemeinschaft erfahren.

Auf so manches Zeichen und liebgewordene Gewohnheit müssen wir jedoch in diesem Jahr an Ostern verzichten. Und doch – Ostern geschieht. Auch jetzt. Auch heute.

Ängstlichkeit hat keine Chance

Das Leben triumphiert. Ängstlichkeit und Verzagtheit haben keine Chance.

Ostern geschieht immer da – hier und heute – leibhaftig, wo wir Menschen uns gegenseitig Mut zusprechen, wo wir niemanden ausgrenzen, wo wir Menschen Respekt vor dem anderen haben, wo wir uns als Kinder Gottes in unserer Menschenwürde wahrnehmen.

Ostern geschieht immer da – hier und heute – leibhaftig, wo Ärzte, Schwestern und Pfleger bis zum Ende ihrer eigenen Kräfte Kranken zur Seite stehen. Wo Polizei und Rettungskräfte oftmals unter Einsatz ihres eigenen Lebens für andere in Not vor Ort sind. Wo Verkäuferinnen und Verkäufer in Geschäften für Nachschub sorgen. Wo Nachbarn für Nachbarn da sind. Wo Familie sich als Familie wieder neu entdeckt. . .

Ostern ist wirklich Auferstehung

Ostern ist mehr als ein „schönes Frühlingsfest“. Ostern ist wirklich Auferstehung. Jesus hat den Tod, der für uns Menschen unumkehrbar ist, durch seine Auferstehung besiegt. „Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?“ schreibt Paulus. Und dies wird jetzt schon sichtbar durch uns, durch unser Leben.

Wir können weiterhin gemeinschaftlich das Osterfest-Auferstehung feiern, indem wir z. B. mit Menschen, mit denen wir in einem Haushalt leben ein festliches Osterfrühstück machen, beim Läuten der Glocken uns zum Gebet sammeln, fernen Familienangehörigen eine Osterkarte schreiben, mit Freunden in Kontakt treten, den Nachbarn einen lieben Ostergruß vor die Tür stellen, beim Spaziergang zu zweit oder allein denen, die uns entgegenkommen, aus gebührendem Abstand zulächeln.

Ein ganz besonderes Fest

Ostern – ein ganz besonderes Fest!

Auch gerade in diesem Jahr.

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Ihren Familien und Angehörigen, dass Sie dieses besondere Fest in den kommenden Tagen erfahren und leben.

Lassen wir uns mit dem uralten österlichen Ruf Hoffnung und Zukunft sagen: „Christus ist erstanden! Ja, er ist wahrhaft auferstanden!“

Verena Schmidt ist Superintendentin des Kirchenkreises Hagen





Dieter J. Aufenanger ist Dechant des Dekanats Hagen-Witten