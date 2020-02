Orkan Sabine: Feuerwehr Hagen rät, Wälder zu meiden

Orkan Sabine hat Hagen nicht so schwer getroffen wie befürchtet. Die Windböen, so hat Wetternetz Hagen, ein Verbund aus zwölf Messstationen in Hagen, analysiert, blieben unter den Prognosen. „Nur vereinzelt und an exponierten Orten kam es zu orkanartigen Böen im Stadtgebiet“, sagt Wetter-Experte Sebastian Rissling.

Die Spitzenwerte wurden zwischen 23 und 24 Uhr gemessen. „An der Messstation auf dem Dach der Hagener Fachhochschule waren es am Ende 120 Stundenkilometer“, so Rissling, „in der Hagener Innenstadt haben wir 94 km/h im Maximum gemessen.“ Die weiteren Daten: 116 km/h am Flugplatz Wahl, 92 km/h an der Sternwarte, 85 km/h in Kabel, 68 km/h in Eppenhausen, 67 km/h in Hohenlimburg.

Friederike und Eberhard treffen Hagen stärker

„Die Stürme Friederike im Januar 2018 und Eberhard im März letzten Jahres waren deutlich stärker“, so Rissling. Das gilt erst recht für den Orkan Kyrill, der die Bäume auf ganzen Waldstücken in Hagen flachlegte.

Insgesamt 33 Einsätze hat die Hagener Feuerwehr in Zusammenhang mit dem Sturm bislang gefahren. „Als es hell war, haben einige Hagener noch Schäden gemeldet“, so Lagedienstführer Martin Gust, „allerdings waren das für uns keine größeren Einsätze.“

Feuerwehr: Wälder in Hagen nicht betreten

Alles in allem sei man relativ glimpflich davon gekommen. Dennoch sei eine richtige Entscheidung gewesen, die Gerätehäuser der Freiwilligen Einheiten zu besetzen.

Eindringlich warnt die Feuerwehr davor, die Hagener Wälder zu betreten. „Es kann immer noch sein, dass angebrochene Äste auch bei geringeren Windgeschwindigkeiten hinabstürzen“, so Martin Gust, „das Risiko ist einfach zu groß.“

Weiterhin gilt die Aufforderung der Stadt, Aufenthalte im Freien nach Möglichkeit zu vermeiden.

Osemundstraße gesperrt

Die Polizei Hagen hat innerhalb von 24 Stunden insgesamt 50 wetterbedingte Einsätze abgearbeitet. Dabei fuhren die Polizisten zu 45 Gefahrenstellen, zwei Unfällen und zu drei Alarmauslösungen. Am Montagmorgen mussten die Beamten an der Feithstraße den Verkehr regeln. Aufgrund eines Staus am Autobahnkreuz Hagen mussten die Ampeln an der Feithstraße abgeschaltet werden, um den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten.

Die Autobahnauffahrt Hagen-Süd musste in Richtung Frankfurt komplett gesperrt werden. Gegen 8 Uhr musste die Osemundstraße aufgrund eines umgestürzten Baumes komplett gesperrt werden. Der Einsatz dauert noch an.