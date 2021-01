Hagen: Ordnungshüter bei Corona-Kontrolle mit Messer bedroht

Hagen Mitarbeiter des Hagener Ordnungsamtes sind in eine sehr bedrohliche Situation geraten, als sie einen 28-Jährigen kontrollierten.

Hagen-Mitte. Mitarbeiter des Hagener Ordnungsamtes sind bei einer Kontrolle in einem Geschäft am Bergischen Ring am Sonntag gegen 18.30 Uhr von einem 28-Jährigen während einer Corona-Kontrolle mit einem Messer bedroht worden. Während der Kontrolle des 28-jährigen Hageners zog dieser ein Einhandmesser hervor, führte damit mit einigem Abstand mehrere Stichbewegungen in Richtung der Mitarbeiter aus und beleidigte diese. Verletzt wurde dabei niemand.

Mitarbeiter finden auch Betäubungsmittel bei dem Mann

Der Hagener konnte durch die Mitarbeiter der Stadt dazu bewegt werden, das Messer auf dem Boden zu legen. Durch hinzugerufene Polizeikräfte wurde der 28-Jährige schließlich festgenommen. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten zudem zwei Reizstoffsprühgeräte sowie Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die aufgefundenen Gegenstände und das Messer wurden sichergestellt und ein umfangreichen Ermittlungsverfahren

eingeleitet. (kh)