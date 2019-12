Hagen: Neuer Betreiber für Weinbar in der Mittelstraße

Über Monate wurde die Eröffnung der „Why not Wine Bar“ in der Mittelstraße verschoben, nun stehe, so versichert Immobilienkaufmann Udo Krollmann, Besitzer des Hauses, in dem sich der Gastrobetrieb befindet, der Termin fest: „Ende Januar 2020 wird die Weinbar eröffnet. Ich habe den Konzessionsträger geändert.“ Nicht – wie ursprünglich geplant – werde künftig Matteo Erroi (30) den Gastrobetrieb in der Innenstadt führen, sondern dessen Bruder.

Eigentlich sollte die Bar bereits Anfang Juni (zeitgleich mit der Phoenix-Geschäftsstelle, die sich im gleichen Haus befindet) eröffnen.