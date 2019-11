Freuen sich auf die Eröffnung am Dienstag, 26. November (von links): Filialleiter Adalbert Zawadzki, Christoph Schlewing (Verkaufsleiter Hagen), Peter Burgund (Gebietsleiter Expansion) und Centermanager Thomas Eggert.

Einzelhandel Hagen: Netto-Markt eröffnet in der Volme-Galerie

Hagen-Mitte. In der Volme-Galerie eröffnet am Dienstag, 26. November, ein Netto-Markt. Der Discounter bietet auf 1000 Quadratmetern Fläche 5000 Produkte an.

Darauf hat nicht nur das Center-Management, sondern mit Sicherheit haben auch etliche Hagener, die häufig in der Innenstadt unterwegs sind, gewartet: Am Dienstag, 26. November, eröffnet im Erdgeschoss der Volme-Galerie auf fast 1000 Quadratmeter Fläche eine Netto-Filiale.

Die WP-Stadtredaktion präsentiert ihren Lesern im Vorfeld einen Blick in den nach neuem Konzept gestalteten Netto-Markt.

Kunden können den neuen Netto-Markt in der Volme-Galerie über die Badstraße erreichen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Der Marken-Discounter hat die Fläche an der Badstraße/Ecke Friedrich-Ebert-Platz, die bis April von „Spiele Max“ und „Backwerk“ sowie von einem bislang leerstehendes Ladenlokal angemietet. „Wir haben 5000 Artikel im Sortiment, darunter mehr als 4000 aus dem Lebensmittelbereich, außerdem Drogerieartikel und Zeitschriften. Etwa fünf Prozent des Sortiments macht Aktionsware aus“, erläutert Peter Burgund. Der Gebietsleiter Expansion inspizierte das seit August kernsanierte Ladenlokal, in dem ab Dienstag, 26. November, 18 Mitarbeiter beschäftigt sein werden.

„Der Discounter Netto ist für uns ein Ankermieter erster Wahl. Wir haben lange mit der Netto-Geschäftsleitung verhandelt und sind froh, dass es zum Vertragsabschluss gekommen ist“, betont Thomas Eggert und fügt an: „Übrigens hat die Zusammenarbeit mit der Hagener Baubehörde sehr gut funktioniert.“

Publikumsmagnet in 1-A-Citylage

Der Center-Manager der Volme-Galerie sieht in dem neuen Mieter in 1-A-Citylage einen Publikumsmagneten, auch deshalb, da die Innenstadt seit der Edeka-Schließung im Souterrain des Hema-Komplexes geschlossen ist.

Was die Kunden des neuen Netto-Marktes – übrigens der größte n Hagen – erwartet? Eine weitläufige Filiale mit moderner LED-Beleuchtung, viel Raum für gekühlte Produkte, einer Aufbackstation und einem umlaufenden Hinweisband, das den Kunden bei der Orientierung im Markt hilft.

„Wir haben bewusst – anders als in manch anderem Netto-Markt – keine Einlass-Schranke, obwohl das Thema Ladendiebstahl im Einzelhandel ein großes Problem ist“, sagt Gebietsleiter Burgund. Man warte die ersten Wochen nach der Eröffnung ab, „gegebenenfalls bauen wir Schranken nachträglich ein“.

In Hagen gibt es sechs weitere Netto-Märkte – in der Moltke-, Schwerter-, Friedens-, Wortherbruch- und Selbecker Straße sowie im Alemannenweg, „und wir befinden uns weiter auf Expansionskurs und schauen uns auch in Hagen nach geeigneten Flächen um“, versichert Burgund.

„L’Osteria“ auf 700 Quadratmetern

Was sich sonst noch tut in der Volme-Galerie? „Die Bauanträge für das Restaurant ,L’Osteria’ , das in die Volme-Galerie zieht, sind eingereicht“, sagt Thomas Eggert, „sobald es seitens der Verwaltung grünes Licht gibt, beginnen die Entkernungsarbeiten“. Wenn alles glatt läuft, wird die Systemgastronomie, die sich über zwei Etagen und rund 700 Quadratmeter erstrecken wird, im kommenden Frühjahr/ Sommer eröffnet.