Hagen. Sie hinterließen eine Spur der Verwüstung: Nächtliche Randalierer haben in Hagen für einen Stromausfall gesorgt. Ein Verteilerkasten brannte.

Hagen: Nächtliche Randalierer sorgen für Stromausfall

Eine „Spur der Verwüstung“ – so die Polizei – haben in der Nacht auf Sonntag zwischen 0.10 Uhr und 0.25 Uhr zwei Randalierer in Altenhagen hinterlassen.

Zunächst beschädigten sie an der Kreuzung Boeler Straße/Friedensstraße mehrere Ampeln. Anschließend traten sie an der Ecke Friedensstraße/Treppenstraße mit massiver Gewalt einen Stromkasten um. Dieser geriet hierdurch in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

Als Folge fiel in der näheren Umgebung zeitweise der Strom aus. Sowohl an den Ampeln als auch an dem Stromkasten entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Beim Umtreten des Stromkastens wurden die beiden Personen beobachtet und konnten laut Polizei wie folgt – zumindest vage – beschrieben werden: Zwei männliche Personen, dunkel gekleidet, einer trug eine helle Mütze. Hinweise zu den beiden Personen nimmt jede Polizeidienststelle oder die 02331/986-2066 entgegen.