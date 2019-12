Die Polizei in Hagen – hier ein Symbolbild – musste sich um den Unfall in Hagen-Hohenlimburg kümmern..

Hagen-Hohenlimburg. Bei einem Verkehrsunfall in Hagen-Hohenlimburg sind eine Mutter und ihre Tochter verletzt worden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hagen: Mutter und Tochter (7) bei Unfall verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte am Dienstag gegen 11.30 Uhr ein 71-Jähriger auf der Henkhauser Straße mit seinem Kia wenden, um in eine Parklücke zu fahren. Dabei kollidierte er mit dem Daimler einer 24-jährigen Hagenerin, die in Richtung Breslauer Straße unterwegs war.

Die Frau und ihre im Auto befindliche 7-jährige Tochter verletzten sich bei dem Zusammenprall leicht. Sie kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.