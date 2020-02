Hagen: Mercedes erfasst 83-jährigen Fußgänger

Ein 83-Jähriger ist in Hagen von einem Mercedes erfasst worden. Der Mann muss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Hagen. An einer Fußgängerquerung wird ein 83-Jähriger Mann in Hagen von einem Mercedes erfasst. Er wird mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Auf der Feithstraße in Hagen ist am Donnerstag ein 83-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst worden. Gegen 14.30 Uhr wollte der Senior in Höhe der Kreuzung zur Fleyer Straße an einer Fußgängerfurt die Straße überqueren.

Ein 36-Jähriger bog mit seinem Mercedes aus Richtung des Autobahnzubringers der A46 kommend in die Straße ein und erfasste den Senior aus bislang ungeklärter Ursache. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Verkehrskommissariat ermittelt

Angaben zur Schwere der Verletzung gibt es bislang nicht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.