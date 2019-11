Hagen: Mc-Trek-Outlet im Schwenke-Zentrum geschlossen

Das McTrek-Outlet im Schwenke-Zentrum ist dicht. „Vor wenigen Tagen haben wir die Ware aus dem Laden geholt und den Verkauf eingestellt, Ende November wird das Outlet offiziell aufgegeben“, bestätigt eine Mitarbeiterin der McTrek-Geschäftsführung.

Ursprünglich war Filial-Schließung für Mai geplant

Zur Erinnerung: Im April bewarben große Schilder den Räumungsverkauf des Geschäftes, in dem Outdoor-Bekleidung für Damen, Herren und Kinder sowie Ausrüstung für Sport und Fitness angeboten wurden. Als letzter Verkaufstag wurde der 18. Mai genannt.

Doch zur tatsächlichen Geschäftsaufgabe der 850 Quadratmeter großen Filiale in der Elberfelder Straße 93-103 ist es nicht gekommen. „Die McTrek-Geschäftsleitung hat sich im Frühjahr kurzerhand entschlossen, ihre Strategie zu ändern und die Filiale nicht zu schließen, sondern in ein Outlet umzuwandeln“, teilte Tim Wiese, Leiter Marketing, damals auf Anfrage der WP mit. Ware aus anderen Filialen würde zusammengezogen und in Hagen zu ermäßigten Preisen verkauft. Auslaufmodelle und Überhänge würden bis zu 70 Prozent reduziert angeboten. Ein weiteres Outlet betreibe McTrek, erklärte Tim Wiese, in Münstertal.

Zu den Gründen, warum das Outlet in Hagen nun doch nicht weiter betrieben wird, äußert sich McTrek nicht näher. Nur soviel: Der Standort in Bahnhofsnähe sei nicht ideal gewesen. „Wer McTrek besuchen möchte, findet Filialen in unter anderem Essen, Datteln und Düsseldorf“, erklärt die Mitarbeiterin der Geschäftsleitung. Insgesamt gebe es nach der Schließung des Hagener Ladens nun noch 41 Filialen in ganz Deutschland.

Der Outdoor-und Sport-Bekleidungsbereich scheint in der Hagener City nicht gut zu laufen. Vor mehr als einem Jahr zog der Outdoor-Ausrüster Jack Wolfskin mit seinem Shop aus der Volme-Galerie. Und vor kurzem hat Sport Voswinkel seine Filiale in der Elberfelder Straße geschlossen.