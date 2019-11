Hagen. Ein Mädchen (12) musste nach einem Unfall in Hagen-Helfe ins Krankenhaus gebracht werden. Auch im Hagener Norden gab es einen schweren Unfall.

Hagen: Mädchen (12) nach Unfall im Krankenhaus

In Boele kam es am Montag gegen 15.30 Uhr zu einem Unfall auf der Dortmunder Straße. Ein 65-Jähriger war in Richtung Boele unterwegs und kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Opel von der Straße ab. Er touchierte den Metallzaun einer Firma und kam im weiteren Verlauf vor diesem zum Stehen. Zeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes um den Mann. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.

VW-Fahrerin erfasst Mädchen in Helfe

Der zweite Unfall geschah am Dienstagmorgen gegen 7.50 Uhr auf der Helfer Straße. Eine 50-jährige VW-Fahrerin befand sich mit ihrem Wagen auf der Helfer Straße in Richtung Hagener Straße, als bei stockendem Verkehr auf der Gegenfahrbahn ein 12-jähriges Mädchen auf die Fahrbahn lief. Das Kind wurde mit der Motorhaube des VW erfasst. Ein Krankenwagen brachte das leicht verletzte Unfallopfer in ein Hagener Krankenhaus.