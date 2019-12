Hagen: Lotto-Lädchen am Ischeland gerettet

Das halbe Viertel atmet auf: Die Lotto-Annahmestelle samt kleinem Laden an der Kinkelstraße 26 verschwindet doch nicht von der Bildfläche. Etliche Wochen sah es so aus, als schließe Ernst Gürtzgen nach 50 Jahren den Betrieb, da er keinen Nachfolger fand. Doch um „Fünf vor Zwölf“ änderte sich die Lage: Ernst Gürtzgen lernte die Familie Grundmann kennen – am Montag, 16. Dezember, übernahm die Familie den Betrieb.

Kiosk in Wehringhausen geführt

Mit kleinen Läden beziehungsweise dem Kiosk-Geschäft kennt sich die Familie Grundmann aus. Schließlich haben Andreas und Dalisay­ Grundmann bis vor fünf Jahren einen Kiosk in Wehringhausen – an der Ecke Bach-/ Augustastraße – geführt.

Betreiberin des Lotto-Ladens am Ischeland ist nun Dalisay Grundmann – die gebürtige Philippinin lebt seit 31 Jahren in Hagen. Die im Geschäft beheimatete Lotto-Annahmestelle leitet Tochter Kerstin Grundmann. „Tagsüber, denn abends bin ich dann ja im Fässchen“, betont die 23-Jährige.

Zum Hintergrund: Kerstin Grundmann ist die Wirtin des „Fässchens“, der Gaststätte für Nachtschwärmer an der Lange Straße., „und daran wird sich auch erstmal nichts ändern“, sagt sie.

Am Ischeland Fuß fassen

Was sich Mutter und Tochter für die Zukunft wünschen? „Dass wir hier am Ischeland Fuß fassen und so bekannt und beliebt werden wie in Wehringhausen“, sagen beide mit einer Stimme.

Anwohner des Quartiers waren in den vergangenen Monaten in Sorge, dass sich die Nahversorgung am Ischeland mehr und mehr verschlechtere.

Auch Renate Homman und Barbara Brückmann, die seit Jahrzehnten im Viertel wohnen, waren verunsichert, als im Oktober im Lotto-Schaufenster in der Kinkelstraße große gelbe Schilder mit der Aufschrift „Wegen Geschäftsaufgabe Totalräumungsverkauf“ auftauchten.

Das Lotto-Lädchen in der Kinkelstraße wird es auch künftig geben. Foto: Yvonne Hinz / WP/Yvonne Hinz

„Die Sparkasse hier am Ischeland wurde vor etlichen Jahren dicht gemacht, jetzt gibt’s hier nur noch einen Bankomaten. Und vor etwa drei Jahren hat dann auch noch die Apotheke geschlossen“, klagen die Nachbarinnen.

„Wenn nach 50 Jahren jetzt auch noch im Lotto-Laden die Lichter ausgegangen wären, das wäre gerade für uns ältere Leute mehr als schlecht gewesen.“

Einziger Lichtblick im Viertel sei die Neueröffnung des Blumenladens „Hyazinth und Rosenblütchen“. Zur Erinnerung: Betreiberin Claudia Kay hat ihren Laden samt Porzellanmanufaktur in der Kinkelstraße 32 (dort befand sich vor Jahren eine Bäckerei) im Herbst 2018 eröffnet.

Dalisay und Kerstin Grundmann wurden jedenfalls in ihren ersten Tagen­ von den Kunden im Viertel freundschaftlich begrüßt. „Ja, alle sind froh, dass es hier weitergeht“, sagt Kerstin Grundmann erleichtert.

Deutsche Post und DHL

Um die ­Lotto-Annahmestelle weiter betreiben zu dürfen, hat sie die Westlotto-­Lizenz neu beantragen und im Vorfeld an einem Lehrgang teilnehmen müssen. „Und meine Mutter kümmert sich um den Bereich Deutsche Post und DHL.“

Heißt: Dalisay Grundmann (56) verkauft nicht nur Zeitungen und Zeitschriften, Tabakwaren, Schreibwaren sowie Deko- und Geschenkartikel, sondern ist auch für die Annahme und Ausgabe von Paketen zuständig.

An Einrichtung und Warensortiment wolle man am Anfang nichts ändern, „wir möchten erstmal in den Tritt kommen und hier am Ischeland ankommen“, sagen die beiden Powerfrauen­ bescheiden.