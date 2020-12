Hagen: Leser spenden 47.626 € für Kinder aus Suchtfamilien

Tom (12) feiert den Heiligen Abend in seiner Wohngruppe. An den übrigen Weihnachtstagen besucht der Hagener Junge seine Mutter und seinen Vater.

Hagen Bei der WP-Weihnachtsaktion haben unsere Leser das Projekt "Drachenherz" mit 47.626 Euro unterstützt. Das WP-Team Hagen sagt danke.

47.626 Euro sind auf dem WP-Spendenkonto zugunsten des Drachenherz-Projektes eingegangen. Eine schöne Summe, die Kindern aus Hagener Suchtfamilien zugute kommt. Wie dem zwölfjährigen Tom (Name von der Redaktion geändert)

Den Heiligen Abend verbringt Tom in seiner Wohngruppe. Wie seit drei Jahren. "Aber das ist okay. Besser als früher zu Hause", sagt der Zwölfjährige ohne Umschweife. Zur Wohngruppe gehören neun Kinder zwischen acht und zwölf Jahren und einige Betreuer, die sich um die jungen Menschen, die aus problembelasteten Familien - häufig Alkoholiker-Familien - stammen, kümmern.

In der Wohngruppe wird Weihnachten nicht überschwänglich gefeiert; man isst zusammen und es gibt eine kleine Bescherung. Eine Hagener Firma hat Weihnachtsgeschenke für die Kinder gespendet. Tom hofft, dass er Poster bekommt. Aber nicht irgendwelche Poster, sondern welche mit Motiven, die unterschiedliche Linienbusse zeigen. "Ich will später mal Busfahrer werden. Ich kenn' mich mit allen Bussen aus", erzählt der Zwölfjährige stolz und ist voll in seinem Element. "Große Fahrzeuge find' ich sowieso klasse. Mein Vater ist Lkw-Fahrer, da durfte ich schon mal mitfahren. Und meine Mutter war früher Busfahrerin."

Ja - früher. . . "Meine Mutter war alkoholabhängig. Deshalb war's dann mit dem Job vorbei. Alkohol macht das Leben kaputt", sagt der Junge abgeklärt. Heute sei seine Mutter trocken, doch alles andere als gesund, "sie ist tablettensüchtig und hat Depressionen. Aber mittlerweile komm' ich ganz gut mit ihr klar." Jedes Wochenende besucht Tom seine Mutter, jeden zweiten Sonntag im Monat ist er bei seinem Vater. "Und ich besuche häufig meinen Opa, dort treffe ich dann auch meine älteren Geschwister."

Einmal pro Woche besucht Tom die Drachenherz-Kindergruppe

Und wie ist das Leben in der Wohngruppe? "Natürlich gibt's auch mal Streit, aber eigentlich klappt's ganz gut. Wir waren auch schon mal ein paar Tage zusammen in Tschechien im Urlaub." Einmal pro Woche besucht Tom die Drachenherz-Kindergruppe des Blauen Kreuzes. "Da kann man über seine Probleme mal in Ruhe reden", sagt er und ergänzt: "Wir machen aber auch mal einen Ausflug. Wir waren zum Beispiel mal zusammen in einer Trampolinhalle, das war klasse."

Am ersten Weihnachtstag ist Tom mit seinen älteren Geschwistern bei seiner Mutter, "das wird bestimmt ganz nett". Am zweiten Weihnachtstag besucht er seinen Vater. Von ihm hat sich der Junge eine Lampe für sein Zimmer in der Wohngruppe gewünscht, die besondere Lichteffekte an die Wand wirft, "das sieht ganz schön aus."

Zum Hintergrund der WP-Weihnachtsaktion

47.626 Euro sind auf dem WP-Spendenkonto zugunsten des Drachenherz-Projektes eingegangen. Die WP-Weihnachtsaktion, die in diesem Jahr unter dem Motto "Drachenherz - Wir machen Kinder stark" steht, ist bei unseren Lesern auf sehr positive Resonanz gestoßen. In etlichen Gesprächen wurden wir - das Team der Stadtredaktion- gelobt, dass wird das Thema "Junge Menschen in Suchtfamilien" aufgreifen und aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Etliche kleine und größere Geldbeträge sind in den vergangenen Wochen auf dem eingerichteten Sonderkonto eingegangen. Privatleute haben ebenso gespendet wie Vereine, Einrichtungen oder Firmen. Besonders freuen wir uns auch darüber, dass die Werner-Ruberg-Stiftung unsere Weihnachtsaktion auch in diesem Jahr wieder mit einer stolzen Summe - 10.000 Euro - unterstützt hat.

Das Spendenkonto bleibt bis Mitte Januar bestehen. Empfänger: WP-Weihnachtsaktion, Verwendungszweck: Drachenherz, Spendenkonto: DE 71 450 500 010 100 180 000