Hagen: Kripo-Ermittlungen führen zu Verkäufer von Diebesgut

Hagen Ein Hagener (36) verkaufte immer wieder gestohlene Autoteile. Dann ertappte die Polizei ihn auf frischer Tat.

Hagener Kriminalbeamte konnten jetzt einen spektakulären Ermittlungserfolg feiern: Nach anfänglichen Hinweisen mit gestohlenen Autoteilen zu handeln, geriet ein 36-jähriger Hagener in den Fokus der Arbeit der Kripo-Beamten, die den Tatverdacht mit weiteren intensiven Ermittlungsmaßnahmen erhärten konnten.

Bei dem gestrigen Versuch (Dienstag, 29. Dezember), den Motor eines gestohlenen Autos zu verkaufen, flog der Schwindel endgültig auf, da die Ermittler bei der Abwicklung dieses Geschäfts in Haspe um die Mittagszeit ebenfalls zugegen waren. Der völlig überraschte Hagener wurde ohne Gegenwehr vorläufig festgenommen und zum Polizeigewahrsam gebracht, wo er sich Gedanken über sein bisheriges "Gewerbetreiben" machen konnte.

Vielzahl an Autoteilen gefunden

Bei der anschließenden Durchsuchung der Garagen des Hageners, die bis in die Abendstunden andauerte, konnte eine Vielzahl an weiteren Kraftfahrzeugteilen vorgefunden und sichergestellt werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenso gestohlenen Autos zugeordnet werden können. Hierzu werden in der nächsten Zeit noch weitere umfassende Ermittlungen durch die Kripo durchgeführt.

Neben den aufgezählten Autoteilen konnte zum Abschluss noch ein zum Haushalt gehörendes Fahrrad eindeutig als Diebesgut identifiziert werden. Der 36-jährige Beschuldigte wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen aus der Haft entlassen.