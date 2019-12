Vertragsunterzeichnung in der Enervie-Hauptverwaltung in Hagen: Volker Neumann (Geschäftsführer Enervie Service/sitzend links) und TMR-Geschäftsführer Patrick Helmes (sitzend rechts). Mit dabei auch Henning Karl (Prokurist Enervie Service, links) und Ingo Totzauer (Projektleiter TMR, rechts).

Hagen. Eine neue Partnerschaft zwischen Enervie Service und TMR beschert Betrieben eine sichere Anbindung ans Hochgeschwindigkeitsnetz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hagen: Kooperation schafft sichere Glasfaser-Verbindungen

Die TMR (Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH mit Sitz in Bochum) wird in Zukunft aufgrund der neuen Partnerschaft mit der Enervie Service GmbH (Unternehmen der Enervie Gruppe Hagen) die Glasfaser-Vermarktung im südwestfälischen Raum – insbesondere in Herdecke und Hagen – vorantreiben. Ein entsprechender Kooperationsvertrag wurde nun unterzeichnet.

„Eine hohe Nachfrage von Unternehmen aus der Region zur Anbindung an das Hochgeschwindigkeitsnetz gibt es schon. Wir freuen uns sehr, nun den ansässigen Unternehmen hohe und sichere Bandbreiten bereitzustellen und sie an unsere Rechenzentren anzubinden“, betont Patrick Helmes, Geschäftsführer der TMR. „Wir können in die Kooperation mit TMR unser regionales Know-how einbringen und sehen hierdurch gute Möglichkeiten, gemeinsame Chancen nutzen zu können“, so Enervie Service Geschäftsführer Volker Neumann.

Für die Umsetzung des Glasfaserausbaus übernimmt Enervie Service hierbei die Planung und den Bau neuer Infrastruktur bzw. stellt bereits vorhandene Netzinfrastruktur zur Verfügung. TMR betreibt die „aktive“ Technik und liefert bedarfsgerechte Dienste für Gewerbekunden auf Basis von Glasfaser sowie die Anbindung an TMR-eigene Rechenzentren. TMR bietet mit dem Produkt „Fiber to the Business“ (FTTB) einen Glasfaseranschluss mit Bandbreitengarantie, da die Bandbreite nicht mit anderen Unternehmen geteilt werden muss. Somit steht den Unternehmen für die immer wichtigere Digitalisierung immer die volle Leistung zur Verfügung.

Zu den neuen Partnern

Die TMR – Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH (TMR) ist der zuverlässige Telekommunikationsdienstleister für Geschäftskunden, Carrier, Institutionen, Städte und Kommunen mit mehr als 20 Jahren Praxiserfahrung. Neben dem eigenen Glasfasernetz und der digitalen Erschließung von Gewerbegebieten betreibt die TMR Rechenzentren in Bochum und Herne.

Die Enervie Service GmbH (Hagen, NRW) ist eine Tochtergesellschaft der Mark-E im Verbund der Enervie Gruppe und steht für kundenorientierte technische und energienahe Dienstleistungen. Zu den Kunden gehören Stadtwerke, Kommunen, Industrie- und Gewerbekunden sowie Unternehmen der Enervie Gruppe. Zum Leistungsspektrum gehören Beratung, Service und Dokumentation in den Bereichen Stoffstrom- und Abfallmanagement sowie technische Dienstleistungen aus den Sparten Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation. Long Rage Wide Area Network (LoRaWAN)-Anwendungen runden das Portfolio ab.