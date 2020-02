Hagen: Kollision auf der Marktbrücke sorgt für Verkehrschaos

Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der Marktbrücke ist es auf dem Hagener Innenstadtring zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen.

In Fahrtrichtung Finanzamt war für eineinviertel Stunde eine Spur blockiert, in der Gegenrichtung stand gar kein Fahrstreifen zur Verfügung, so dass der Verkehr in Richtung Stadthalle abgeleitet werden musste.

Ursache für die Behinderungen ist die Kollision zwischen einem Opel-Corsa und einem Lkw. Ein ca. 50-jähriger Lkw-Fahrer aus Hasselroth befuhr mit seinem Sattelzug den Bergischen-Ring in Richtung Volmestraße. Beim Fahrstreifenwechsel übersah der Fahrer einen Opel Corsa aus Hagen, der auf der Spur neben ihm fuhr.

Opel wird gegen Brückengeländer geschoben

Durch die Kollision wurde der Pkw über die Gegenfahrbahn in das Brückengeländer der Marktbrücke geschoben. Die 59-jährige Fahrerin verletzte sich so schwer, dass sie in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden musste. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 6000 Euro. Der Opel der Hagenerin musste abgeschleppt werden.