Hagen: Kindesmissbrauch - Prozess geht weiter

Hagen Am zweiten Prozesstag will sich der angeklagte Feuerwehrmann, der zwei Kinder missbraucht hat, bei den Eltern entschuldigen.

Das Verfahren gegen einen 29-jährigen Mann aus Hohenlimburg erschüttert die Zuhörer mehr und mehr. Vor der Jugendschutzkammer des Landgerichts hat er am Dienstag ein weiteres Geständnis abgelehnt: "Ich bin pädophil." Bereits am ersten Prozesstag Mitte Dezember hatte der Angeklagte unter Ausschluss der Öffentlichkeit umfassend eingeräumt, die zwei Kinder eines befreundeten Paares sexuell missbraucht zu haben.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hätten auch gerne die Eltern der Kinder ihre Zeugenaussage gemacht. Doch ihr Anwalt Ralph Giebeler scheiterte mit diesem Ansinnen. Wie bereits am ersten Verhandlungstag, als das Gericht seinen Antrag, die zehn Vorwürfe umfassende Anklageschrift nur hinter verschlossenen Türen verlesen zu lassen, abgeschmettert hatte.

Enger Freund der Familie

Als "sehr enge Freundschaft" bezeichnete die Mutter der Kinder das Verhältnis, das der Angeklagte ab 2012 zu ihrer Familie gehabt habe. Auch die Kinder, damals noch im Vorschulalter, hätten "sehr gerne was mit ihm unternommen, zusammen gespielt und Ausflüge gemacht". Ab 2014 ging es dann bevorzugt in Schwimmbäder. Der Angeklagte war nämlich auch Schwimmlehrer. Dass es in den Umkleidekabinen zu sexuellen Handlungen an den Kindern kommen könnte, hielten die Eltern seinerzeit für undenkbar.

Taten vor den Eltern abgestritten

Auch als ihnen eines ihrer Kinder anvertraute, es sei im Intimbereich "angefasst worden", baten die Eltern den damaligen Familien-Freund lediglich zu einer Aussprache. Doch der beteuerte glaubhaft, "dass da nichts war und dass er sowas nie tun würde", so die Mutter. Der Vater der Kinder, ebenfalls Zeuge, brachte es noch deutlicher auf den Punkt: "Er hat uns immer wieder versichert, dass das Hirngespinste wären. Und wir haben uns belabern lassen und ihm mehr geglaubt, als unseren eigenen Kindern."

Entschuldigung zurückgewiesen

Verteidiger Wolfgang Zwiehoff versuchte noch äußerst umsichtig, die betroffenen Eltern dafür zu gewinnen, sich eine Entschuldigung des Angeklagten anzuhören. Die Mutter lehnte das ab: "Ich möchte von dem Mann gar nichts mehr hören und bin fertig mit dem Thema." Auch der Vater wies eine Entschuldigung des Angeklagten empört zurück: "Entschuldigung? Nein, bei mir definitiv nicht! Das kann ich nicht!"



Als Verteidiger Zwiehoff trotzdem ein Entschuldigungsschreiben vorlas, verließ der Vater verärgert den Gerichtssaal. Die Verhandlung wird mit den Plädoyers und dem Urteil am Donnerstag zu Ende.