Hagen: KB Schmiedetechnik rettet sich aus der Insolvenz

Ende 2018 hatte die Gesenkschmiede KB Schmiedetechnik in der Buschmühlenstraße Insolvenz in Eigenregie angemeldet.

Lennetal. Die Gesenkschmiede KB Schmiedetechnik beendet erfolgreich ihre Insolvenz in Eigenverwaltung. Die Firma beschäftigt rund 100 Mitarbeiter.

Positive Nachricht aus dem Lennetal: Die Firma KB Schmiedetechnik beendet erfolgreich ihre Insolvenz in Eigenverwaltung. Die Gläubiger haben den Insolvenzplan einstimmig angenommen.

Nachdem die Gläubiger der KB Schmiedetechnik GmbH der Restrukturierung des auf die Herstellung und den Vertrieb von Gesenkschmiedestücken spezialisierten Traditionsunternehmens durch ihre einstimmige Annahme des Insolvenzplanes weiterhin grünes Licht gegeben hatten, konnte das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung am 31. Juli 7 durch das Amtsgericht Hagen (Insolvenzgericht) aufgehoben werden.

Das Einverständnis der Gläubigerversammlung war die wesentliche Voraussetzung für die Beendigung des Insolvenzverfahrens.

Renditefähigkeit zurückgewonnen

Die KB Schmiedetechnik GmbH wurde während des Verfahrens durch den Sanierungsexperten Nils Averbeck, Geschäftsführer der Michels Restrukturierung GmbH aus Münster, operativ unterstützt. „Durch die Unterstützung aller Beteiligten und der konsequenten Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen konnte die KB Schmiedetechnik ihre Renditefähigkeit zurückgewinnen. Besonders freut mich, dass das Unternehmen weiterhin rund 100 Mitarbeiter beschäftigt. Die Kunden schenkten dem Unternehmen auch während des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung ihr Vertrauen und hielten nicht nur an ihren Bestandsaufträgen fest, sondern platzierten zudem neue Aufträge. Darüber hinaus führten das große Engagement der Mitarbeiter und die umfangreiche Unterstützung der Gläubiger und des Gerichtes zur erfolgreichen Sanierung“, so Nils Averbeck. https://www.wp.de/staedte/hagen/kb-schmiedetechnik-in-hagen-in-finanziellen-schwierigkeiten-id216061293.html

Wirtschaftliche Schieflage

Die KB Schmiedetechnik war Ende 2018 aufgrund der Verschiebung eines Großauftrags, der im Vorfeld bereits hohe Anlaufkosten verursacht hatte, sowie aufgrund eines Auftragsrückgangs im Energiebereich in die wirtschaftliche Schieflage geraten.

In der Folge entschied sich die Geschäftsführung zu einer Sanierung und Restrukturierung des Unternehmens in Eigenverwaltung.„Mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung haben wir die Ziellinie erreicht“, so Geschäftsführerin Angelika Schulte.

Bei der KB Schmiedetechnik handelt es sich um eine klassische Gesenkschmiede, die Kleinserien mit sicherheitsrelevanten Teilen von 100 Gramm bis maximal 130 Kilogramm für zahlreiche Anwendungen produziert.