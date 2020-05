Hagen: Jugendliche beschädigen Autos in Altenhagen

Altenhagen. Mehrere Jugendliche haben in Altenhagen Autos beschädigt. Zwei 17-Jährige wurden von der Polizei geschnappt.

In der Nacht zum 1. Mai meldete ein aufmerksamer Bürger gegen Mitternacht, dass mehrere Jugendliche im Bereich Friedens-/Brüderstraße Autos beschädigen würden. Die herbeigerufene Polizei sah eine Person in Richtung Am Rastebaum davon laufen.

Die Beamten setzten zur Verfolgung an und konnten zwei Personen am Sportpark stellen. Die 17-jährigen Jugendlichen müssen sich jetzt wegen Sachbeschädigung in neun Fällen verantworten. Eine Person war so uneinsichtig, dass sie im Polizeigewahrsam landete.