Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Hagen: Hoher Unfallschaden unter Drogeneinfluss

Haspe Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat in der Nacht zum Samstag die Polizei in Haspe beschäftigt. Hier die Hintergründe.

Gleich mehrere Anwohner haben am frühen Samstagmorgen gegen 2.15 Uhr einen Verkehrsunfall in der Leimstraße in Haspe gemeldet. Dort war ein Smart frontal gegen eine Laterne gefahren. Anschließend hatte sich der Fahrer, obwohl er von einem Anwohner angesprochen worden war, aus dem Staub gemacht.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme und Fahndungsmaßnahmen meldete sich der

20-jährige Fahrer gegen 2.35 Uhr beim Polizeinotruf und wollte dort den Unfall melden. Während den Ermittlungen bei dem Fahrzeugführer stellte sich heraus, dass dieser

nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem wurden leichte Verletzungen am Kopf

festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der völlig demolierte Pkw wurde sichergestellt. Der Schaden dürfte etwa bei 10.000 Euro liegen.