Hagen: HEB beschäftigt sich mit Wasserstoff-Müllwagen

Der Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) blickt mir großem Interesse nach Wuppertal, wo in einem Modellprojekt Kehrmaschinen und Müllwagen eingesetzt werden sollen, die mit Wasserstoff angetrieben werden (unsere Zeitung berichtete).

„Unsere neue Geschäftsführung hat schon Kontakte geknüpft“, so HEB-Sprecherin Jacqueline Jagusch, „wir halten das für ein äußerst spannendes Projekt.“

Was die Städte Wuppertal und Hagen eint, sind die topographischen Voraussetzungen und bedingt durch die Tallage die Schadstoffproblematik. Die Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal (AWG), die für Wuppertal, Remscheid und Velbert zuständig ist, zählt zu den ersten Kunden der Firma Faun, einer Tochter der Iserlohner Kirchhoff-Gruppe, die die Fahrzeuge mit moderner Antriebstechnologie in Zusammenarbeit mit Mercedes auf den Markt bringt. Der benötigte Wasserstoff soll am eigenen Müllheizkraftwerk erzeugt werden. Somit ist für eine echte Kreislaufwirtschaft gesorgt.

400.000 Euro Fördermittel

Die sauberen Müllfahrzeuge kosten mit 800.000 Euro rund eine halbe Million Euro mehr als herkömmliche Diesel-Lkw. Allerdings fließen pro Fahrzeug 400.000 Euro staatliche Fördergelder.

Die Lkw fahren nahezu laut- und emissionslos. Brennstoffzelle und Wasserstofftank am Fahrzeug sind leichter als vergleichbare Batterien von Elektro-Lkw, so dass die Nutzlast der Fahrzeuge weniger eingeschränkt wird.