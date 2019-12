Hagen: Gesamtschullehrer wird Beauftragter für Begabte

Die Gesamtschule Haspe widmet sich stärker der Förderung von begabten Schülern. Mit Ludger Brüning, Lehrer für Deutsch, Geschichte und Sozialwissenschaften, wurde ein Mitglied des Kollegiums zum Beauftragten für Begabungsförderung ernannt. „Wir wollen nicht nur die schwächeren Schüler fördern, sondern die leistungsstärkeren herausfordern“, gibt der Pädagoge als Ziel vor.

Natürlich wurden Schüler mit guten Noten oder besonderen Talenten auch in der Vergangenheit schon unterstützt. Das beschränkte sich aber vornehmlich auf die Oberstufe. So entwarf Merlin Muth, Abiturient des vergangenen Abschlussjahrgangs, eine Drohne, die er mit Hilfe eines 3D-Druckers flugfähig machte. Dieses herausragendes Projekt wurde als besondere Lernleistung anerkannt und quasi wie ein fünftes Abiturfach gewertet.

Kooperationsvertrag mit Hochschule

Außerdem beteiligt sich die Lehranstalt am Talent-Scouting-Programm der Landesregierung, das die Absicht verfolgt, die Chancengleichheit für Schüler unterschiedlicher Herkunft herzustellen. An der Gesamtschule Haspe gipfelte dieses Programm im Mai in einem Kooperationsvertrag mit der Hochschule Bochum, in dem beide Seiten eine enge Zusammenarbeit im Bereich der Talentförderung vereinbarten. So wurde vereinbart, insbesondere Schülern „aus Nicht-Akademiker-Familien, aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte sowie aus einkommensschwachen Familien Perspektiven und Zugänge für ein Hochschulstudium oder eine qualifizierte Berufsausbildung“ zu eröffnen.

Carsten Wijnands (links) und Ludger Brüning wollen Talente an der Gesamtschule Haspe fördern. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Mit der Ernennung von Ludger Brüning zum Beauftragten für Begabungsförderung verleiht die Gesamtschule Haspe ihrem Anspruch, Talente zu fördern, weiteren Nachdruck. Der Lehrer unterstützt die Schüler in allen Bereichen der Fortbildung und Karriereplanung, hilft beim Verfassen von Bewerbungen, organisiert Fortbildungen und stellt den Kontakt zu Schülerakademien her.

Hemmschwellen überwinden

In Haspe stellte Brüning unlängst einen „Tag der Begabung“ auf die Beine. Ausgewählte Schüler der Jahrgänge 8 bis 12 nahmen an Workshops (Graphentheorie, Jura meets Politik, Talenteeinheit) teil und erhielten Tipps von Mitschülern, die bereits an einer Begabungsförderung teilgenommen hatten. „Es ging nicht darum, dass die Schüler an diesem Tag Meisterleistungen zeigten“, so Brüning. „Meine Erwartung war vielmehr, dass sie nach Kräften mitarbeiteten und die verschiedenen Bereiche der Begabungsförderung kennenlernten.“

Denn anders als die Sprösslinge des klassischen Bildungsbürgertums, die zumeist ein Gymnasium besuchten und kaum Berührungsängste kennen würden, sei es für Gesamtschüler wichtig Hemmschwellen zu überwinden, sagen Brüning und Carsten Wijnands, didaktischer Leiter der Hasper Gesamtschule: „Wir haben sie ja, diese talentierten Kinder und Jugendlichen. Aber sie brauchen mehr Unterstützung. Es ist wichtig, sie an bestimmte Angebote heranzuführen.“

Die Förderung begabter Schüler soll an der Gesamtschule in Haspe kontinuierlich ausgebaut werden. Der Anfang ist gemacht.