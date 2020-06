Hagen: Geparkte Autos beschädigt - Polizei stellt Täter

Die Polizei hat einen 18-Jährigen in Eilpe gestellt - er hat mehrere Autos beschädigt.

Eilpe. Ein 18-Jähriger hat in Hagen-Eilpe mehrere geparkte Autos beschädigt. Die Polizei konnte ihn noch vor Ort stellen. Strafverfahren eingeleitet.

Am Donnerstag ist es in Eilpe zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos gekommen. Ein 31-Jähriger hatte die Täter beobachtet und die Polizei verständigt.

Spiegel umgeklappt, Kratzer im Lack

Gegen 23.50 Uhr wurde der Mann durch einen lauten Knall geweckt. Aus seinem Fenster in der Wörthstraße sah er, wie sich ein Mann und zwei Frauen an seinem Wagen befanden und der Mann an dem Außenspiegel hantierte. Der 31-Jährige verständigte die Polizei.

Die Polizisten konnten den Täter (18) mit seinen Begleiterinnen in der Nähe antreffen. Wie sich herausstellte, hatte er an 30 Fahrzeugen die Außenspiegel umgeklappt und dabei an acht Wagen Beschädigungen hinterlassen. Die Spiegel ließen sich teilweise nicht mehr zurückklappen, auch entdeckten die Polizisten Kratzer im Lack. Die Polizei leitete acht Strafverfahren ein.