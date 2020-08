Hagen: Fußgängerin (36) wird von Auto erfasst

Die Polizei wurde zu einem Unfall in Hagen-Helfe gerufen.

Hagen . Eine 36-jährige Hagenerin wurde bei einem Unfall in Hagen-Helfe leicht verletzt: Sie wurde von einem Auto erfasst.

Am Donnerstagnachmittag ist eine Fußgängerin bei einem Unfall gegen auf der Poststraße in Hagen-Helfe verletzt worden. Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr ein 43-jähriger Hagener die Schwerter Straße in Richtung Boele.

Frau prallte auf die Motorhaube

Beim Abbiegen in die Poststraße kollidierte er mit der 36-jährigen Fußgängerin, die dort an der Ampel die Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß prallte die Frau auf die Motorhaube und fiel anschließend auf die Straße.

Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.