Hagen: Fußgänger schlägt mit Bierflasche auf Bustür ein

Hagen-Mitte. Weil er von einem Busfahrer angehupt wurde, hat ein Fußgänger in Hagen mit seiner Bierflasche auf die Tür des Fahrzeugs eingeschlagen.

Die Hagener Polizei sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung an einem Linienbus. Am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr rief ein Busfahrer der Hagener Straßenbahn die Polizei zum Graf-von-Galen-Ring. Der 52-Jährige berichtete, dass er gegen 17 Uhr an der Haltestelle „Schwenke“ gehalten habe. Als er wieder anfahren wollte, gingen zwei Männer vor ihm über die Straße, obwohl die Fußgängerampel Rot zeigte. Vor Schreck habe er die Hupe betätigt, zu einer Kollision kam es jedoch nicht.

Einer der Männer entfernte sich in Richtung Wehringhausen, der andere ging auf den Bus zu und schlug eine Bierflasche gegen die Bustür. Es entstand ein Loch in der Glasscheibe. Der Täter, der sich nach dem Vorfall ebenfalls in Richtung Wehringhausen entfernte, war etwa 40 bis 45 Jahre alt, 1,75 Meter groß, dunkelblond und trug einen Bart. Hinweise: 986 2066.