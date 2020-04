Hagen: Fußgänger im Gleis zwingen Zug zu Vollbremsung

Am S-Bahn-Haltepunkt in Wehringhausen kann die Bundespolizei die beiden leichtsinnigen Fußgänger stellen.

Hagen. Weil zwei Fußgänger über die Gleise marschierten, musste eine S-Bahn zwischen Haspe und Wehringhausen eine Vollbremsung machen.

Das leichtsinnige Verhalten zweier „Spaziergänger“ auf den Bahngleisen hat am Mittwochmorgen eine S-Bahn zwischen Haspe und Wehringhausen zu einer Vollbremsung gezwungen.

Der Zugführer bemerkte im Gleisbereich einen Mann und eine Frau, die offenbar auf den Schienen spazierten. Er gab sofort einen Achtungspfiff ab. Die zwei Personen liefen dabei eilig aus dem Gleisbereich, wobei der Mann noch im Gefahrenbereich stürzte, diesen aber rechtzeitig wieder verlassen konnte. Die S-Bahn kam erst hinter dem Pärchen zum Stehen. Verletzt wurde bei diesem mehr als leichtsinnigen Verhalten niemand. Beeindruckt hatte dieser Vorfall die zwei Personen offensichtlich nicht. Nach Aussagen eines Zeugen, der auch die Polizei informierte, hätten sie ihren Weg dann später wieder über die Gleise fortgesetzt.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung, konnte die Bundespolizei nach beiden fahnden und die Frau aus Hagen sowie den Mann aus Wiehl, am Haltepunkt in Wehringhausen antreffen. Sie saßen auf der Bahnsteigkante, Beine baumelnd in den Gleisen. Der eindringliche Hinweis der Bundespolizisten bezüglich ihres lebensgefährlichen Verhaltens, beeindruckte die 21-Jährige und den 22-Jährigen eher nicht. Sie zeigten sich uneinsichtig und unkooperativ. Die Streife stellte die Personalien des Duos fest und leitete gegen beide ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Die Bundespolizei bittet erneut eindringlich, Bahngleise nicht zu betreten. Züge nähern sich oft lautlos, auch der Bremsweg ist erheblich, sodass Lebensgefahr besteht.