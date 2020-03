Hagen: Fußabdrücke führen Polizei zu Einbrecherbande

Hagen. Die Polizei Hagen hat eine mutmaßliche Einbrecherbande gefasst. Ihnen werden Taten in mehreren Städten in NRW vorgeworfen. Zwei Männer in U-Haft.

Insgesamt fünf Männer hat die Polizei in Hagen jetzt festgenommen. Sie stehen im Verdacht, in mehren Städten in NRW Einbrüche in Wohnungen und Geschäften begangen zu haben. Zwei der mutmaßlichen Täter sind jetzt in Untersuchungshaft. Auf die Spur kam die Polizei den Tatverdächtigen über Fußabdrücke.

„Heute ist uns ein wichtiger Schlag gegen eine internationale, organisierte Einbrecherbande gelungen, die zahlreiche Taten auch über unsere Stadtgrenzen hinaus begangen hat“, sagte Michael Kern, Leiter der Ermittlungskommission, die der Bande auf der Spur war. Am frühen Montagmorgen hatte die Polizei in einer konzertierten Aktion an insgesamt sechs Stellen in Hagen und einem Ort in Wuppertal zugriffen. Die fünf vorläufig Festgenommen sind im Alter von 21 bis 63 Jahre, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zehn Einbrüche in neun verschiedenen Orten in NRW

„Am Anfang standen zwei Wohnungseinbrüche in Hagen am 27. November vergangenen Jahres“, berichtete die Polizei. Dabei waren Spuren von Fußabdrücken gesichert worden, aus denen die Ermittler die Einbrüche in den Stadtteilen Boele und Emst in Verbindung zueinander bringen konnten. In aufwändigen Ermittlungen wuchs die Zahl der Einbrüche dann, die den Tätern zur Last gelegt werden.

An sechs Objekten in Hagen und einem in Wuppertal standen Polizisten vor den Türen und nahmen insgesamt fünf Personen fest. Foto: Alex Talash

Insgesamt zehn Fälle in neun Orten lastet die Polizei der Bande nun an. Es wurden auch Taten in Solingen, Bad Salzuflen, Herdecke, Meschede, Mülheim, Erkrath und Hohenlimburg ermittelt, die den Erkenntnissen der Ermittler nach „auf das Konto der Täter gehen“. Dazu gehöre auch ein Einbruch in einen Kindergarten in Dortmund vom 18. Februar, teilte die Polizei mit.

Bei den Festnahmen stellte die Polizei neben Tatbeute wie Bargeld und Schmuck auch Einbruchswerkzeug und Maskierung der Täter sicher, heißt es im Polizeibericht. „Das Material müssen wir jetzt auswerten“, sagte Michael Kern: „Neben Wohnungen waren auch Boutiquen mit Markenware Ziel der Täter.“ (dae)