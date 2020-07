Hagen: Frau aus Halden wird Opfer häuslicher Gewalt

Halden. Ein Streit in der Wohnung eines Ehepaars aus Halden eskaliert - die Polizei muss kommen. Die Frau wird bei dem Angriff des Mannes leicht verletzt.

Eine Frau aus Halden ist am Freitag, 3. Juli, Opfer häuslicher Gewalt geworden. Gegen 23.45 Uhr hatte sie die Polizei verständigt.

Körperlicher Angriff nach Streit

Sie gab an, dass ihr 27-jähriger Ehemann alkoholisiert in die gemeinsame Wohnung gekommen sei. Das Paar aus Halden geriet in Streit - im weiteren Verlauf griff der Mann seine Ehefrau körperlich an und zerstörte ihr Mobiltelefon.

Die Frau wurde leicht verletzt. Die Polizei verwies den 27-Jährigen der Wohnung und sprach ein zehntägiges Rückkehrverbot aus.