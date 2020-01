Hagen fordert: Laschet als Treiber für Altschulden-Lösung

Angesichts der Signale von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, die Altschulden der hoffnungslos in der Kreide stehenden Kommunen übernehmen zu wollen, appelliert die Hagener Politik parteiübergreifend an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, endlich seinen Teil zu der historischen Chance eines Schuldenschnitts beizutragen.

„Ohne eine Altschuldenhilfe des Bundes unter Beteiligung des Landes NRW werden die Erfolge aus dem Stärkungspakt in NRW nicht von Dauer sein“, betont Hagens Kämmerer Christoph Gerbersmann (CDU). „Insofern ist die Landesregierung gefordert, hier Treiber für eine Anschlusslösung zu sein.“ Parallel dazu unterstreicht der Hagener SPD-Bundestagsabgeordnete René Röspel: „Die kommunalen Altschulden können wir nur im Schulterschluss zwischen Bund, Ländern und betroffenen Kommunen schaffen.“

Knapp eine Milliarde Minus in Hagen

„Ich stelle mir so etwas wie eine Stunde Null dieser Kommunen vor“, hatte Scholz sein 40-Milliarden-Angebot allerdings von der Solidarität der Länder und Kommunen abhängig gemacht – allein in Hagen steht der Kassenkredit (städt. Dispo) mit fast einer Milliarde im Minus. Eine Bedingung, die den Prozess in den Augen von Kämmerer Gerbersmann erheblich erschwert, zumal er aus Berlin schriftlich fixierte Konzepte oder gar einen Kabinettsbeschluss vermisst.

Infobox Schuldenkönig Pirmasens – Hagen auf Rang 4 Pirmasens in Rheinland-Pfalz ist die a m höchsten verschuldete Kommune Deutschlands. Die Stadt verzeichnet pro Einwohner Kassenkredite von 8405 Euro, das ist ein Zuwachs von gut einem Drittel innerhalb von fünf Jahren. Gefolgt wird Pirmasens von Oberhausen (7683 Euro) und Kaiserslautern (6768 Euro). Die Rangfolge beruht auf neuen Zahlen, die die Bertelsmann Stiftung für das Jahr 2016 erhoben hat. Auf den weiteren Plätzen des Kredit-Rankings stehen die Städte Hagen (6164 Euro pro Kopf), Mülheim an der Ruhr (5948 Euro), Zweibrücken (5502 Euro), Remscheid (5488 Euro), Ludwigshafen (4526 Euro), Trier (4190 Euro) und Essen (4183 Euro).

Der Vorstoß von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) setzt die Länder unter Zugzwang, beim Thema Altschulden der Kommunen Farbe zu bekennen. Foto: Fabian Sommer / dpa

Zudem unterstreicht er: „Der Bund ist mit seiner Sozialgesetzgebung maßgeblich mitverantwortlich für die schwierige Lage von Städten wie Hagen. Insofern sehe ich die Verantwortung des Bundes, sich an einer Lösung zu beteiligen, auch unabhängig von einer Zustimmung aller Länder.“ Zudem müsse Berlin seine Sozialgesetzgebung auf den Prüfstand stellen. „Dies ist wichtig, damit nicht nach Abbau der Altschulden die Kommunen wegen überbordender Soziallasten gezwungen sind, neue Schulden aufzubauen. Dies wäre fatal“, so der Hagener Kämmerer.

Gerbersmann erwartet trotz aller Unwägbarkeiten auf dem Bundesparkett zudem klare Initiativen der Landesregierung: „Nur so kann das Schwarze-Peter-Spiel, dass Bund und Land sich gegenseitig die Verantwortung für den nächsten Schritt zuschieben, durchbrochen werden. Ich würde mir wünschen, dass die Landesregierung nun kurzfristig ihre Vorstellungen vorlegt, wie ein Konzept für NRW bei einer fünfzigprozentigen Bundesbeteiligung aussehen würde.“

Eine Stimme mit der SPD

„Was wir uns nicht mehr leisten können, ist ein weiteres Hinhalten durch die NRW-Landesregierung“, unterstützt Hagens SPD-Parteichef Timo Schisanowski Gerbersmanns Erwartungshaltung: „Die Hagener haben es verdient, dass sie endlich jene Unterstützung bekommen, die sie ihrerseits jahrelang für andere Regionen – beispielsweise im Wege der Aufbauhilfe Ost – geleistet haben“, so der Genosse.

„Der Hagener Schuldenberg kostet unsere Stadt jährlich 15 Millionen Euro an Zinszahlungen an die Banken“, rechnet der SPD-Landtagsabgeordnete Wolfgang Jörg vor. „Dieses Geld können wir besser in Zukunftsprojekte investieren wie bezahlbare Kinderbetreuung, gute Bildung und einen verlässlichen ÖPNV.“

SPD-Fraktionschef Claus Rudel hat bereits für die nächste Ratssitzung angekündigt, eine Resolution auf dem Weg bringen zu wollen: „Wir brauchen jetzt ganz schnell ein deutliches Signal aus Düsseldorf, damit eine nationale Altschuldenlösung endlich gelingt.“