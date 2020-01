Hagen. In der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ wird nach einem Einbrecher gefahndet, der in Hagen zuschlagen wollte.

Hagen: Fahndung nach Einbrecher bei „Aktenzeichen XY“

Eine Einbruchserie, die auch mit Hagen zu tun hat, ist am Mittwochabend, 15. Januar, 20.15 Uhr, Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“. Der gesuchte Täter hatte bereits am 2. September in Hagen zugeschlagen und war bei seiner Tat von einer Überwachungskamera fotografiert worden. „Die Fahndung mit Bild hat allerdings nicht den gewünschten Erfolg gebracht“, so Ramona Arnhold, Sprecherin der Polizei Hagen.

Um 14.15 hatte der Täter an besagtem Tag versucht, in eine Wohnung an der Houbenstraße einzubrechen. Er hatte sich der Terrassentür durch den Garten genähert und versucht, diese mit mehreren verschiedenen Hebelwerkzeugen gewaltsam zu öffnen. Nachdem ihm dies nicht gelang, benutzt er auch einen Glasschneider, scheiterte jedoch auch damit.

Auch in Niedersachsen schlägt Täter zu

Er flüchtete in unbekannte Richtung, weil ein Nachbar auf den Einbruchsversuch aufmerksam wurde. Der gleiche Täter drang wenige Tage später in Niedersachen in ein Haus ein. Er hatte am 9. September zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr im ca. 150 km entfernten Ort Hilter erfolglos versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln. Nachdem ihm dies nicht gelang, schlug er eine Scheibe ein und erbeutete 1700 Euro Bargeld.

„Wir gehen davon aus, dass es sich um einen professionellen Täter handelt, der überregional agiert“, so Ramona Arnhold. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331/9862066 zu melden. Hinweise nimmt zudem jede weitere Polizeidienststelle entgegen.