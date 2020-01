Polizei Hagen: Einbrecher steigen in Wehringhausen in Wohnungen ein

Wehringhausen. Zeugenhinweise für zwei Wohnungseinbrüche in Hagen-Wehringhausen erhofft sich die Polizei.

Die Polizei Hagen sucht Zeugen für einen Wohnungseinbruch in Wehringhausen.

Am Donnerstag meldete eine 44-Jährige der Polizei einen Einbruch in ihre Wohnung, die sich in einem Zweifamilienhaus in der Buntebachstraße befindet. Unbekannte hatten nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 17.15 und 18.45 eine Balkontür aufgehebelt und die Räume nach Wertgegenständen durchwühlt.

Es stellte sich zudem heraus, dass die Täter auch in die Wohnung des 63-jährigen Vermieters eingedrungen waren. An der Terrassentür konnten entsprechende Hebelmarken festgestellt werden. Angaben zum Diebesgut liegen nach Angaben der Polizei bislang noch nicht vor. Hinweise an die Ermittler: 986 20 66.