Hagen-Mitte. Die Polizei Hagen sucht Zeugen für einen Einbruch in der Nacht zum Montag in der Frankfurter Straße.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hagen: Einbrecher nehmen Bargeld aus Wohnung mit

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in eine Wohnung in der Innenstadt eingedrungen. Tatort war zwischen Sonntag, 22.30 Uhr, und Montag, 1.30 Uhr eine Wohnung im dritten Obergeschoss in der Frankfurter Straße. Die Mieterin, die nur wenige Stunden außer Haus war, stellte fest, dass die Täter nach dem Aufbruch der Wohnungstür sämtliche Zimmer durchwühlt hatten. Die Schlafzimmertür, die sie gesondert abgeschlossen hatte, brachen die Einbrecher ebenfalls auf. Aus einer im Kleiderschrank befindlichen Jacke stahlen die Ganoven einen dreistelligen Geldbetrag. Hinweise an die Polizei: 986 2066.