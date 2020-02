Hagen: Ein Weiberfastnachts-Marathon, der Spaß macht

In Kleeblatt-Kostümen und Schweinchen-Overalls hatte sich das Gefolge um Prinzessin Doreen I. geschmissen. Die 30 Frauen starke Truppe schunkelte ausgelassen mit ihrer „Chefin“ auf der auf dem Autoscooter improvisierten Bühne. Doreen I. – mit Glückskleeblatt im Haar und auf der Wange dekoriert – verkündete stolz ihr Motto des Tages: „Wir sind froh und heiter, denn Glück ist unser Begleiter.“

Eröffnung der Karnevalskirmes

„Wir sind seit 8 Uhr heute morgen unterwegs. Klar, Weiberfastnacht ist natürlich unser Tag. Die Eröffnung der Karnevalskirmes ist unser mittlerweile sechster Stopp“, erzählte Ellen Menzel.

Eröffnen die Karnevalskirmes auf dem Autoscooter: Prinzessin Doreen I. und OB Schulz. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Menzel? Richtig, sie ist die Mutter­ von Doreen I., der amtierenden Karnevalsprinzess. Doch nicht nur ihre Mutter gehörte zum Gefolge dazu, auch Doreens Tante Monika Jamnig war im Glücksbringer-Begleitteam.

Die Schausteller, die die zweite Hagener Karnevalskirmes mit etlichen Karussells, Buden und Ständen organisiert haben (die Kirmes läuft bis einschließlich Rosenmontag) machten Erik O. Schulz den Vorschlag, künftig zur Kirmeseröffnung ein Fässchen Glühwein parat zu haben. „Nein, besser nicht, das wäre ein schlechtes Omen“, antwortete der Oberbürgermeister, allerdings­ mit mitleidigem Blick in den wolkenverhangenen Himmel, aus dem es leicht tröpfelte.

Prinzessin Doreen I. entert das Hagener Rathaus 1 / 36 Prinzessin Doreen I. entert das Hagener Rathaus Weiberfastnacht in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing

Mitarbeiterfeier im Ratssaal

„So voll war es hier noch nie“, lautete die einhellige Meinung vieler Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Seit fünf Jahren findet die Karnevalsfeier für städtische Mitarbeiter an Weiberfastnacht nicht mehr um 11.11 Uhr statt, sondern am frühen Nachmittag.

Farbenfrohe Frauenpower: Doreen I. und ihr Gefolge stürmen das Rathaus. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Das Ergebnis? Hunderte Mitarbeiter waren ins Rathaus gepilgert, um rund um das Motto „Flughafen“ zu feiern. Die Stadtspitze präsentierte sich in schmucken Flugbegleiter-Outfits, das „Fußvolk“ münzte das Motto eher auf Urlaub beziehungsweise Urlaubsziele um.

Zebras, Strandläufer und die Freiheitsstatue tanzten gut gelaunt zur von Tim Anhalt aufgelegten Musik. Im echten Leben arbeitet der junge Mann im Stadtplanungsamt, doch auch als DJ machte er einen guten Job.

In diesem Jahr übergab der OB übrigens den Rathausschlüssel für die kommenden Tage gern an die Prinzessin. Wen wundert’s, als Entschädigung versprach Doreen I., zur nächsten Ratssitzung eine Torte zu backen – zur Beruhigung des OBs und der Ratsmitglieder.

Fummellauf in der Volme-Galerie

Hagen ist nicht Köln? Die Begeisterung rund um den Fummellauf ist mittlerweile so groß, dass man meinen­ könnte, man besuche ein Top-Event in der Rheinmetropole. Drei Teams – wie immer mutige Männer, die sich auf Stöckelschuhe und in hohe Lackstiefel trauen – flanierten mehr oder weniger geschickt über den in der Volme-Galerie aufgebauten Laufsteg.

Fotos vom Fummellauf 1 / 22 Fotos vom Fummellauf Der Hagener Fummellauf. Foto: Michael Kleinrensing

Der von Radio-Hagen-Moderator Timo Hiepler souverän präsentierte Spaß-Wettbewerb hat tatsächlich fast Kult-Status erreicht. Das seit Jahren kaum neue Teams hinzu kommen, nehmen die Organisatoren zur Kenntnis Es gibt wahrlich Schlimmeres.

Das neunköpfige Team der Aids Hilfe, das Duo „Freddy und David“ und das Trio „Taka-Tuka--Tunten“ tanzten, sangen und stöckelten auf der Bühne schwitzend und lachend herum.

Das größtenteils kostümierte Publikum in der Volme-Galerie fand die Auftritte köstlich. Zu Recht. Und nach dem Wettbewerb war nicht Schluss, sondern es wurde noch kräftig weitergefeiert.