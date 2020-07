Hagen: Ein Verletzter bei Unfall am Innenstadtring

Hagen. Bei einem Unfall am Innenstadtring in Hagen wird ein 34-Jähriger verletzt. Zwei Autos werden stark beschädigt.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten ist es am Mittwoch, 8. Juli am Innenstadtring gekommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro.

Zwei Autos stark beschädigt - ein Verletzter

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 34-Jähriger in seinem Ford den Bergischen Ring in Richtung Bahnhof entlang. Als er dort in die Lange Straße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Toyota. Dessen 32-jähriger Fahrer war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Er versuchte noch zu bremsen, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern.

Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Der 34-jährige Mann aus Datteln verletzte sich bei dem Unfall leicht, während der Hagener unverletzt blieb. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.