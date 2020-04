Hagen: Ein Bummel mit der Drohne durch die Innenstadt

Hagen. Aus dieser Perspektive ist die Hagener Innenstadt besonders: Ein Drohnen-Video zeigt die leeren Straßen und Plätz in der Corona-Zeit.

Wohl noch nie nach dem Zweiten Weltkrieg war die Hagener Innenstadt an einem sonnigen Frühlingstag so leer. Die positive Botschaft in Zeiten der Corona-Krise: Offenbar halten sich viele Hagener an das Kontaktverbot und sehen davon ab, über sonst belebte Plätze und durch die Fußgängerzone zu schlendern.

Viele haben dafür am Wochenende den Sonnenschein und sind hinaus gewandert (oder gefahren) ins Grüne. Wer den Bummel durch die Innenstadt vermisst, kann die City während der Corona-Krise zumindest virtuell erleben. Ein Video-Team unserer Zeitung ist mit einer Drohne über und durch Hagen geflogen.