Hagen: Dreieinhalb Jahre Haft für Moschee-Brandstifter

Hagen. Ein 53-Jähriger, der einen Brand an einer Moschee in Hagen gelegt hat, ist zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Dreieinhalb Jahre Haft wegen schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung – so lautet das Urteil des Schwurgerichts unter Vorsitz von Marcus Teich gegen einen 53-jährigen Mann aus Castrop-Rauxel.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte am 25. Mai vergangenen Jahres eine Zigarettenkippe in einem Durchgang zur Ulu-Moschee an der unteren Elberfelder Straße in eine Altpapiertonne geworfen hatte. Dadurch war diese in Brand geraten. Allerdings hatte das Feuer nicht auf das Gebäude übergegriffen.

Auch Aufenthalt in Entzugsklinik kommt in Betracht

Zunächst war der Drogenabhängige sogar wegen versuchten Mordes in 50 Fällen angeklagt. Somit hätte ihm eine erheblich längere Haftstrafe gedroht. Dieser Vorwurf ließ sich allerdings nicht aufrechterhalten.

Richter Marcus Teich begründete gut eine Dreiviertelstunde lang. Der Haftbefehl gegen den Angeklagten bleibt aufrecht erhalten. Sollte seine Krankenkasse ein Kostenzusage erteilen, könnte er zurück in eine Entzugsklinik in Castrop-Rauxel.