Hagen: Doppelhaushalt 2020/21 findet im Rat eine Mehrheit

Der kommunale Finanzplan für die nächsten beiden Jahre steht: Mit den Stimmen der Allianz (CDU, Grüne, FDP und Hagen Aktiv) sowie der AfD-Vertreter hat der Hagener Rat am Donnerstag den Doppelhaushalt 2020/21 im Gesamtvolumen von fast 750 Millionen Euro beschlossen.

Damit ist die politische Handlungsfähigkeit der Stadt für die nächsten beiden Jahre gesichert, ohne dass weitere Steuererhöhungen notwendig werden oder sich neue Schuldenberge auftürmen. Obwohl die Sprecher der einzelnen Fraktionen höchst unterschiedlich die inhaltlichen Schwerpunkte des Etats bewerteten, war sich der Rat in einer Frage einig: Bund und Land seien akut in der Pflicht, den Nothaushaltskommunen bei der Altschuldenproblematik aus der Finanz-Sackgasse zu helfen, damit endlich wieder Spielräume für Zukunftsinvestitionen geschaffen würden.

Infobox Stadt verhandelt mit GWG über die Block-1-Schule Gegen die Stimmen von SPD, Linken und AfD hat der Hagener Rat die Verwaltung beauftragt, mit der Gemeinnützigen Wohnstätten-Genossenschaft (GWG) Gespräche über ein künftiges Bildungszentrum auf dem Areal des einstigen „Block 1“-Komplexes in Wehringhausen aufzunehmen. Wesentliche Elemente sollen neben einer achtzügigen Kindertagesstätte auch eine dreizügige Grundschule mit einer Turnhalle sowie einem Lehrschwimmbecken sein. Die Ergebnisse der Verhandlungen und entsprechenden Prüfungen sollen der Politik ab Februar 2020 den politischen Gremien zur weiteren Beschlussfassung vorgelegt werden. Darüber hinaus wurde die Verwaltung beauftragt, parallel zur Schulentwicklungsplanung zu prüfen, ob im Innenstadtbereich noch die Reaktivierung von ehemaligen Schulgebäuden oder gar der Erwerb eines Grundstücks für einen Neubau möglich wäre, um den erheblichen Raumbedarf im Stadtbezirk Mitte decken zu können. SPD-Bildungsexperte Friedrich-Wilhelm Geiersbach hatte zuvor kritisiert, dass nicht zunächst die Vorlage des bereits in der Entstehung befindlichen Schulentwicklungsplanes abgewartet werde. Bevor man hier in ein Public-Privat-Partnership-Modell einsteige und sich über Jahrzehnte binde, müsse zunächst der tatsächliche Bedarf durch Fakten unterfüttert werden. „Es kann nicht die Aufgabe der Stadt sein, Dritten ein sicheres Investment zu bescheren“, warnte der Genosse. Schuldezernentin Margarita Kaufmann bestätigte derweil, dass schon heute absehbar sei, dass es einen erheblichen Raumbedarf konkret in Wehringhausen gebe. Daher sei an dem Standort eine dreizügige Grundschule mit entsprechendem OGS-Bereich vollkommen gerechtfertigt. CDU-Fraktionschef Stephan Ramrath bezeichnete es als „grotesk“, dass die Opposition immer dann Bedenken formuliere, wenn endlich ein passender Standort gefunden sei: „Block 1 ist hervorragend geeignet für ein Bildungszentrum.“ Sein Fraktionskollege Willi Strüwer ergänzte, dass es sich um eine große Chance handele, „das Projekt dort umzusetzen, wo es sozialräumlich geboten sei“. Allerdings machte er auch deutlich, dass die Politik nicht bereit sein werde, der GWG jeden Preis zu zahlen.

Das sagt die SPD

Als „Kraft des politischen Gegenwindes“ positionierte Claus Rudel (SPD) seine Fraktion und konnte sich den ironischen Dank nicht verkneifen, dass die Allianz beispielsweise bei den Themen ÖPNV, Kitas und OGS „im Wind der SPD-Vorschläge segelt“. Die gern gepflegten Populismusvorwürfe seien längst verstummt, stattdessen würden die Beschlussvorschläge bei den Genossen abgeschrieben. Dafür fehle es den Mehrheitspartnern im Rat an eigenen Antworten auf die Schlüsselthemen: „Der Kämmerer legt stattdessen das Fundament für Stillstand und Verhinderungspolitik, während sich der OB aus inhaltliche Diskussionen heraushält.“ Die SPD könne ein planloses „Weiter so!“ nicht unterstützen.

Das sagt die CDU

„Hagen bewegt sich auf Zukunftskurs“, lautete derweil die Diagnose von CDU-Fraktionschef Stephan Ramrath. Der Haushalt zeichne sich durch Nachhaltigkeit aus, gebe dem Klimaschutz einen Schub und verschaffe Bürgern und Unternehmen den notwendigen Raum für Kreativität. Zudem werde mit Hilfe von Förderprogrammen klug in Infrastruktur investiert.

Das sagen die Grünen

Die Grünen sehen durch Radverkehrskonzept, Masterplan Mobilität und eine Stärkung des ÖPNV vor allem gute Grundlagen für eine Verkehrswende gelegt. „Wir brauchen hier aber noch mehr Geld als in diesen Haushalt eingestellt wurde“, forderte Fraktionssprecherin Nicole Pfefferer für die Zukunft. Der Flächenverbrauch müsse gestoppt, die Solarenergie konsequenter genutzt und die Windkraft offensiver ausgebaut werden. Dazu müsse auch der OB weitere Impulse liefern: „Normatives Handeln ist zu wenig.“

Das sagt Hagen Aktiv

Eine engere Einbindung der Bürger in stadtgesellschaftliche Debatten mahnte Hagen-Aktiv-Fraktionschef Josef Bücker an. Themen wie neues Busnetz, Bauprojekte oder auch Windkraftentwicklung würden viel zu spät an die Menschen herangetragen und lösten dann heftige Proteste in letzter Minute aus. Ausdrückliches Lob gab es für die bereitgestellten 35 Millionen Euro für den Breitbandausbau. Dafür kritisierte Bücker, dass acht Millionen Euro für Busse und Radwegenetz viel zu wenig seien.

Das sagen die Linken

„Weiter im Stillstand“ titulierte Linken-Fraktionschefin Elke Hentschel ihre Haushaltsrede und bemängelte die fehlende Diskussionsbereitschaft von Allianz und OB mit den übrigen Fraktionen. Hagen müsse viel offensiver sich um Brach- und Gewerbeflächen kümmern, um endlich wieder gut bezahlte Arbeitsplätze in die Stadt zu holen.

Das sagt die AfD

Neben der ausbleibenden finanziellen Unterstützung durch den Bund ärgerte sich AfD-Fraktionschef Michael Eiche vor allem darüber, dass Hagen weiterhin 16 Millionen Euro in den Fonds Deutsche Einheit einzahlen müsse. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass EU-Freizügigkeit keineswegs automatisch Alimentierung bedeuten dürfe: Diese Soziallasten drücken uns in Hagen erheblich.“ Somit dümpele die Stadt weiter vor sich hin und habe erhebliche strukturelle Mängel.

Das sagen die Liberalen

FDP-Fraktionschef Claus Thielmann arbeitete sich vorzugsweise an der SPD ab, „die dem politischen Populismus frönt und jedes Maß in der kommunalen Haushaltspolitik verloren hat. Wie hier die erfolgreiche Konsolidierungspolitik bekämpft, herabgewürdigt und hintertrieben wird, dürfte landesweit einmalig sein“, formulierte er. Derweil habe der Kurs der Allianz dafür gesorgt, dass das Standing bei der Bezirksregierung in Arnsberg inzwischen besser sei und Hagen wieder erste Spielräume für Investitionen in Infrastruktur habe.

Das sagen BfHo/Piraten

Augenzwinkerndes Lob für die Allianz gab es von Frank Schmidt (BfHo/Piraten): „Mittlerweile ist auch in Teilen der Allianz die Erkenntnis spürbar, dass es bei aller Finanzdisziplin unaufschiebbare Investitionen braucht, wenn die Kommune in eine vitale Zukunft gesteuert werden soll.“ Hagen dürfe aber nicht immer nur Pläne und Konzepte schmieden, sondern müssen endlich in die Umsetzung kommen.