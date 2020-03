Der Februar lag mit einer Durchschnittstemperatur von 5,0 Grad an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm um 2,7 Grad über dem langjährigen Mittel der Vergleichsperiode von 1981 bis 2010. Das Flächenmittel im Stadtgebiet, ermittelt durch die 13 Wetterstationen im Verbund vom Wetternetz Hagen, lag mit 6,4 Grad drei Zehntel über dem NRW-Durchschnitt. Am kühlsten war es an der Sternwarte selbst und am wärmsten in Fley mit 7,2 Grad.

18,1 Grad war die höchste Temperatur, die am 16. Februar in Kabel und Fley gemessen wurde. Überhaupt war der Monat durchweg außergewöhnlich mild. Regelmäßig stiegen die Temperaturen auf 10 Grad und mehr. Die Nächte waren meist frostfrei. An vielen Orten im Stadtgebiet wurde kein einziger Tag mit Frost registriert. In den höheren Lagen und im Volmetal gab es bis zu zwei Frosttage. Das Monatsminimum wurde in Dahl mit -0,8 Grad am 7. Februar gemessen.





184 Liter Niederschlag wurden an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm gemessen. Damit wurde der langjährige Mittelwert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 um mehr als das zweieinhalbfache überschritten. Es war der zweitnasseste Februar seit Beginn der Aufzeichnungen vor 65 Jahren. An 24 Tagen wurde messbarer Niederschlag beobachtet. In Dahl wurde mit 226 Litern pro Quadratmeter der meiste Niederschlag im Hagener Stadtgebiet gemessen, in der Innenstadt mit 149 Litern pro Quadratmeter der wenigste. In der Eifel wurde mit 268 Litern pro Quadratmeter der meiste Niederschlag in Nordrhein-Westfalen gemessen.



54 Sonnenstunden, rund ein Drittel weniger als im langjährigen Mittel zu erwarten gewesen wäre, gab es im Monat Februar. Der NRW-Durchschnitt lag bei 52 Sonnenstunden mit einem Maximum von 74 Stunden im südlichen Rheinland. An fünf Tagen gab es überhaupt keinen Sonnenschein.





120 Kilometer pro Stunde – so schnell waren die

Spitzenböen, die im Februar gemessen wurden. Der Februar war überhaupt der windigste Monat seit langem. An 27 Tagen wehte der Wind stark (> Windstärke 6) und an 21 Tagen stürmisch (> Windstärke 8). An fünf Tagen traten sogar Orkanböen (>Windstärke 12) auf. Auf dem Kahlen Asten traten mit 137 Kilometer pro Stunde die stärksten Böen in NRW innerhalb des Messnetzes des DWD auf.