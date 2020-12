Hagen: C&A verkleinert seine Verkaufsfläche um ein Viertel

Hagen Das Bekleidungsgeschäft C&A in Hagen trennt sich von 760 Quadratmetern Verkaufsfläche. Personal soll jedoch nicht abgebaut werden.

Das Bekleidungsgeschäft C&A in der Hagener Innenstadt verkleinert seine Verkaufsfläche um insgesamt 26 Prozent. Die dritte Etage wird künftig nur noch als Lagerfläche genutzt. Bislang war dort der Bereich Kindermode beheimatet.

Kindergarderobe wird demnächst gemeinsam mit Damenmode im ersten Obergeschoss präsentiert.

"Unsere Verkaufsfläche ist schon seit Jahren zu groß. Wir hatten Probleme, unsere bislang vier Verkaufsetagen adäquat mit Mitarbeitern zu bestücken", sagt Andrea Galuba. Sie ist seit über zehn Jahren Filialleiterin im Hagener Haus und betont, dass die Aufgabe von insgesamt 760 Quadratmetern Verkaufsfläche nicht einher ginge mit einem Personalabbau.

"Wir haben 27 Mitarbeiter - 11 in Vollzeit, 16 in Teilzeit, und an der Zahl wird sich auch nichts ändern", versichert Andrea Galuba.

Bessere Beratung möglich

Künftig könnten die Mitarbeiter auf den dann drei Verkaufsetagen besser beraten und sie seien präsenter, "außerdem darf man den Sicherheitsaspekt nicht vergessen", so die Filialleiterin.

Wenn C&A nach der Coronakrise - genau wie alle anderen Geschäfte - wieder öffnen darf, wird im Erdgeschoss Damenmode verkauft, im ersten OG werden Damen- und Kindergarderobe angeboten und im zweiten OG ist Herrenmode zu finden.

Die vierte Etage des Gebäudekomplexes in der Elberfelder Straße 38 beherbergt Sozialräume und die Transportverarbeitung, die fünfte Etage Büros und Warenlagerfläche.

"In der zweiten Etage kann außerdem Ware, die nach dem Click&Collect-System bestellt wurde, abgeholt werden", ergänzt Andrea Galuba.

Seit 1954 am Standort Hagen

C&A ist eines der ältesten Bekleidungsgeschäfte in der Hagener Innenstadt. "Das Haus wurde 1954 hier am Standort eröffnet. Wir waren damals die 26. Filiale, die C&A eröffnet hat. Heute gibt es in Deutschland etwa 450 C&A-Häuser", sagt Andrea Galuba.

Künftig kein Kunden-WC mehr

Auf was sich Kunden nach der Wiedereröffnung noch einstellen müssen? "Wir werden kein Kunden-WC mehr haben", so die Filialleiterin.

Bislang befanden sich die Toiletten für die Kunden in der ersten Etage, "doch wir wurden dem Ansturm nicht mehr Herr." Die wenigsten, die das WC benutzt hätten, seien überhaupt Kunden gewesen, "und die Leute wurden gegenüber unserem Personal immer frecher und unverschämter".

Man habe sich auch, so Andrea Galuba weiter, von den Kunden-WCs getrennt, da sich öffentliche Toiletten nicht weit von C&A entfernt - nämlich im Volkspark - befinden würden.