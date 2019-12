Boele. Auf großes Interesse ist am Montagmorgen die Eröffnung der neuen Aldi-Filiale an der Schwerter Straße gestoßen.

Hagen-Boele: Lange Schlange bei Aldi-Eröffnung

Die neue Aldi-Filiale an der Schwerter Straße wirkt großzügiger und deutlich heller. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Mit einer langen Schlange vor der Eingangstür bereits vor der offiziellen Eröffnung um 8 Uhr startete am Montagmorgen der neue Aldi-Markt an der Schwerter Straße. Wie auch schon bei den Neustarts in Haspe auf dem Brandt-Gelände sowie an der Esserstraße in Hohenlimburg versuchten auch in Boele die ersten Kunden den 500-Euro-Einkaufsgutschein zu ergattern.

Die ersten Besucher konnten sich von den breiteren Gängen in der Filiale sowie der zeitgemäßeren Warenpräsentation überzeugen. Die bislang 800 Quadratmeter große Filiale wurde – nach zähen juristischen Auseinandersetzungen – letztlich durch einen 1200 Quadratmeter großen Neubau ersetzt.