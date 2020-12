Hagen: Betrüger wollen Corona-Impftermine vereinbaren

Das DRK Hagen warnt vor Betrügern. Sie wollen Impftermine per Telefon vereinbaren (Symbolfoto)

Corona in Hagen

Hagen Das Deutsche Rote Kreuz warnt vor einer neuen Betrugsmasche in Hagen: Betrüger bieten Impftermine für Senioren per Telefon an.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) warnt Senioren eindringlich vor möglichen Betrügern, die derzeit ältere Hagener anrufen, um einen Corona-Impftermin zu vereinbaren. Entsprechende Fälle sind über Gäste der Tagespflege und über die ambulante Pflege der Hilfsorganisation bekannt geworden.

DRK vereinbart keine Impftermine

Das Deutsche Rote Kreuz ist auch im Impfzentrum in der Stadthalle Hagen mit zahlreichen Kräften vor Ort. In der Stadthalle sollen frühestens ab Anfang Januar ältere Menschen geimpft werden, die noch mobil sind und die nicht in Pflegeeinrichtungen leben. Wie genau die Hagener über ihre Termine informiert werden, ist aber noch offen.

Gleichwohl versuchen offenbar Betrüger, aus der Verunsicherung von Senioren Kapital zu schlagen. „Mehrere Senioren, die wir betreuen, sind kontaktiert worden“, so Uwe Stroh, Sprecher des DRK Hagen. „Sie haben uns angerufen, um sich abzusichern, dass unsere Mitarbeiter diejenigen waren, die sich gemeldet haben.“

Der DRK-Sprecher betont: „Das Deutsche Rote Kreuz vereinbart keine Impftermine. Das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Die Planungen, auf welche Art die Termine vergeben werden, sind unseres Wissens nach auch noch gar nicht abgeschlossen. Wir können vor diesen Anrufen nur warnen.“

Keine Fälle bei der Polizei bekannt

Bei der Polizei Hagen sind bislang noch keine Betrugsanrufe bekannt. „In der Leitstelle hat sich bislang noch niemand gemeldet“, so Polizeisprecher Tino Schäfer. „Was diese Thematik angeht, sind wir hochsensibel und werden sofort reagieren.“