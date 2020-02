Hagen: Beethoven trifft Coldplay im Konzert

Über den Tellerrand hinaus verträgt sich Ludwig van Beethoven mit erstaunlich vielen Musikstilen. Der kalifornische Komponist, Arrangeur und DJ Steve Hackman macht auf seiner „Mashup“-Tournee zwischen dem französischen Nantes und Fort Myers in Florida (USA) jetzt auch im Theater Hagen Station. Gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester bringt er die „Eroica“ mit Coldplay zusammen. Das Publikum steht am Ende sofort jubelnd auf. Leider wird die Chance verschenkt, diese Begeisterung in Bindung umzuwandeln; das Solisten-Terzett singt lediglich eine kurze A-cappella-Zugabe; die Musiker stehen bereits auf und gehen in den Feierabend, während die Gäste noch enthusiastisch applaudieren. Das Konzert war durch Mundpropaganda schnell restlos ausverkauft, obwohl niemand wusste, was einen unter dem Stichwort „Beethoven vs. Coldplay“ wirklich erwartet.

Vielleicht haben die Philharmoniker selbst nicht daran geglaubt, dass dieses Crossover zwischen Klassik und Alternative Rock ein Erfolg wird? Zu ungewöhnlich wirkt die Idee, ja geradezu abstrus, und trotzdem funktioniert sie. Warum? Steve Hackman wechselt nicht einfach Sinfonik von Beethoven mit Liedern von Coldplay ab, wie das so viele Crossover-Projekte tun, sondern er interpoliert den ersten Satz der „Fünften“ und die komplette „Eroica“ mit Gesang, er sampelt sie. So entsteht eine Collage, die sowohl die Instrumentalmusik als auch das Vokale in einen neuen Kontext setzt. Die Hoffnung dabei ist, dass sich aus dem Zusammenspiel jeweils neue Aha-Erlebnisse für die Einzelteile ergeben.

Sensationell gutes Vokalterzett

Steve Hackman mit den Hagener Philharmonikern Foto: Michael Kleinrensing / WP

Erkenntnis Nr. 1: Das Mashup klingt verblüffend familiär, vor allem, weil mit Malia Katherine Civetz, dem eingesprungenen Casey Abraham Breves und William Prokopow ein sensationell gutes Vokalterzett auf der Bühne steht, das Coldplay in der besten Tradition des Close-Harmony-Pop interpretiert.

Erkenntnis Nr. 2: Clocks, Every Teardrop is a Waterfall, The Scientist, Princess in China und Sparks wachsen daran musikalisch. Die Balladen und Hymnen der britischen Gruppe um Chris Martin sind im Prinzip orchestral gedacht, auch wenn im Original Klavier, Synthesizer und Percussion das Klangbild bestimmen.

Erkenntnis Nr. 3: Beethoven verträgt das Mixing allerdings nicht so gut. Das liegt in erster Linie an der Rhythmik. Beethoven „verschiebt“ Rhythmen, komponiert einen typischen „Stolperpuls“, diese Technik bringt seiner Musik ihren spezifischen und so beliebten Vorwärtsdrang. Der Notensatz von Coldplay hingegen ist felsenfest auf den üblichen Zählzeiten grundiert.

Mit Konzentration und Leidenschaft

So reiben sich Beethovens Drive und die hymnische Statik beider Stile vor allem im gespenstischen Scherzo der „Eroica“ ganz ordentlich aneinander. Steve Hackman grundiert diesen abgründigen und feingezeichneten Satz ausgerechnet mit dem Breitband-Schwulst von „Paradise“, was für eine besondere Art von Humor spricht.

Das Gesangs-Terzett Malia Civetz, Bill Prokopow und Casey Breves mit dem Hagener Orchester. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Hagener Philharmoniker spielen mit großer Konzentration und Leidenschaft und freuen sich hörbar über die Zusammenarbeit mit den großartigen Sängern und darüber, dass das Publikum von den ersten Takten an begeistert mitzieht. Steve Hackman hat bereits mehrerer solcher „Symphonic Mashups“ entwickelt und sie mit den großen US-Orchestern aufgeführt, er konfrontiert dabei Brahms mit Radiohead und Johann Sebastian Bach mit Bruno Mars. Im Falle von Beethoven vs Coldplay versucht er, tragische Aspekte in Beethovens Biographie mit Coldplay-Gesangszeilen zu unterfüttern, etwa die fortschreitende Taubheit mit „When you lose something you can’t replace – could it be worse?“ (Fix You). Oder der anfangs durchaus zögerliche Erfolg mit „Nobody said ist was easy“ (The Scientist).

Revolutionärer Impuls

Tatsächlich ist es aber eher Beethoven, dessen Töne Übersetzungshilfen für Coldplay-Texte liefern. So passt die Erlösungs-Utopie des Finales der „Eroica“ wunderbar zum revolutionären Impuls von Viva la Vida, und der „Durch Nacht zum Licht“-Appell der Sinfonik überhöht schließlich den transzendenten Gospel in Fix You: „Mein Licht wird dich in der Dunkelheit wärmen und sicher heim geleiten“.

Beethoven vs Coldplay bringt ein fröhliches, gutgelauntes Publikum ins Theater Hagen, das man beim Sinfoniekonzert wohl vergeblich suchen würde. Alle Altersschichten sind vertreten, darunter viele Großeltern mit ihren Enkeln. Sie alle haben am Ende viel Grund zum Applaudieren, weil sie Zeugen einer deutschen Erstaufführung geworden sind, die das Musikleben in den USA bereits enorm bereichert hat.