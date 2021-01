Hagen: Auto überschlägt sich nach Crash in der Innenstadt

Hagen. Weil sie die Vorfahrt einer 22-jährigen Seat-Fahrerin missachtete, hat sich eine 20-Jährige mit ihrem Opel in Hagen überschlagen.

Mit leichten Verletzungen hat eine 20-Jährige einen Überschlag in ihrem Opel überstanden: Gegen 22.35 Uhr war sie am Samstagabend in der Hagener Innenstadt auf der Kreuzung Bergstraße/ Bergischer Ring unterwegs. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 22-jährigen Seat-Fahrerin, die vom Bergischen Ring aus in Richtung Wehringhausen fuhr.

Auf der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, wobei der Opel herumgeschleudert wurde und auf dem Dach landete. Die Unfallverursacherin konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und wurde leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.