Hagen: AKH-Expertentelefon zum Thema Prostatavergrößerung

Dr. med. Wilfried Martin ist Chefarzt der Klinik für Urologie, onkologische Urologie und Kinderurologie am Agaplesion Allgemeinen Krankenhaus Hagen.

Hagen Eine gutartige Prostatavergrößerung sei gut behandelbar, betonen Mediziner. Am 7. Januar bietet das AKH ein Expertentelefon an.

Wenn die Prostata Probleme macht, ist der Leidensdruck oft hoch und der Weg zum Arzt lang. Doch das muss nicht sein, denn „gutartige Prostatavergrößerungen sind gut und oft auch medikamentös behandelbar“, weiß Dr. med. Wilfried Martin, Chefarzt der Klinik für Urologie, onkologische Urologie und Kinderurologie am Agaplesion Allgemeinen Krankenhaus Hagen.

Im Rahmen des AKH-Expertentelefons beantwortet er gemeinsam mit Oberarzt Steffen Vieler am Donnerstag, 7. Januar, alle Fragen rund um die „gutartige Prostatavergrößerung“. Die AKH-Spezialisten sind dann von 16.30 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer (02331) 201-1555 zu erreichen.

Nur etwa ein Drittel der Patienten haben Beschwerden

Meist trifft es Männer „im besten Alter“ ab 50 Jahren. Rund 30 Prozent aller Über-65-jährigen Männer und sogar 50 Prozent aller über 75-Jährigen haben eine vergrößerte Prostata. „Aber nur etwa ein Drittel der Patienten haben auch Beschwerden“, weiß Dr. Wilfried Martin aus Erfahrung.

Nächtlicher Harndrang und Schmerzen sind die Folge. Gerade Männer scheuten oft den Gang zum Arzt, „oft vergehen Jahren mit zunehmenden Leidensdruck, bis Betroffene einen Arzt aufsuchen“, so Dr. Martin weiter. Doch eine solche Tabuisierung muss nicht sein. Denn häufig kann eine gutartige Prostatavergrößerung auch durch Medikamente behandelt werden.

Hormonblocker können helfen

„Diese können auch über Jahrzehnte ohne große Nebenwirkungen eingenommen werden und sind sehr etabliert“, weiß der Urologe. Sogenannte Hormonblocker können sogar die Prostata wieder auf ein Normalmaß schrumpfen lassen, wodurch eine Operation vermeidbar wird. „Wenn Sie Probleme mit einer Prostatavergrößerung haben, sollten wir also darüber reden“, resümiert Dr. Martin.

Kostenloser Info-Service

Einen besonderen Service bietet das AKH weiterhin all denjenigen an, die gerne regelmäßig über die einzelnen Veranstaltungen informiert werden möchten: Wer sich diesbezüglich unter presse.akh@agaplesion.de oder T (02331) 201-2066 (an-)meldet, erhält stets rechtzeitig eine persönliche Einladung zu den Veranstaltungen nach Wunsch entweder postalisch oder per E-Mail. Dieser Service ist kostenlos.