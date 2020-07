Hagen: 84-jähriger Sportwagenfahrer begeht Unfallflucht

Vorhalle. In Vorhalle wurde der geparkte Ford einer 36-jährigen Frau beschädigt. Unfallverursacher war ein 84-jähriger Sportwagenfahrer.

In der Brandenburger Straße in Vorhalle hatte eine 36-Jährige ihren Ford am Dienstag gegen 8.40 Uhr geparkt. Als sie wenige Minuten später zurückkam, stellte sie diverse Lackkratzer im hinteren, linken Fahrzeugbereich fest. Sie sprach einen 22-Jährigen an, ob dieser mitbekommen habe, wie ihr Auto - ein Van - beschädigt wurde.

6300 Euro Sachschaden

Er konnte einen Hinweis auf einen Sportwagen geben, der sehr unsicher an dem geparkten Van vorbeigefahren war. Die Polizei konnte den 84-jährigen Fahrer des mutmaßlichen Unfallverursachers ausfindig machen. Sein Auto wies passende Beschädigungen auf, der Mann gab jedoch an, keinen Zusammenstoß bemerkt zu haben. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.300 Euro.