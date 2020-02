Hagen: 65-jähriger Rollatorfahrer überfallen

Die Polizei ermittelt in Altenhagen.

Altenhagen. Ein 65-jähriger Rollatorfahrer ist in Hagen Opfer eines räuberischen Diebstahls geworden.

Zu einem räuberischen Diebstahl in der Bauernstraße in Altenhagen ist es am Montag gegen 10.45 Uhr gekommen.

Beim Betreten eines Mehrfamilienhauses war ein 65-Jähriger von einem unbekannten Mann geschubst worden. Anschließend entwendete der Täter eine Geldbörse aus der Umhängetasche des Hageners, der aufgrund einer Erkrankung auf einen Rollator angewiesen ist. Der 65-Jährige blieb unverletzt.

Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Seilerstraße. Er hatte sich zuvor unberechtigt Zugang zum Haus verschafft und gab bei den Bewohnern an, Spenden sammeln zu wollen.

Täter hat rundes Gesicht und große Augen

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 55-60 Jahre alt, etwa 160-165 cm groß, rundes Gesicht mit hellbraunen, auffällig großen Augen, stark untersetzt, gepflegtes Erscheinungsbild.

Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Wollmütze mit einem umlaufenden hellen Streifen, eine dunkelgraue Jacke und Hose, einen schwarzen Pullover mit orange/rotem Streifen über dem Bauch. Zusätzlich hatte der Mann eine schwarze Umhängetasche dabei.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.