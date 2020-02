Hagen: 39-Jährige bei Unfall leicht verletzt

In Altenhagen ist es zu einem Unfall gekommen.

Hagen-Altenhagen. Eine 39-Jährige wurde bei einem Verkehrsunfall in Altenhagen leicht verletzt.

Auf der Brinkstraße in Altenhagen ereignete sich am Dienstag ein Verkehrsunfall. Gegen 11.30 Uhr wollte eine 47-Jährige mit ihrem BMW in Richtung Altenhagener Straße fahrend auf die Alleestraße abbiegen.

Gleichzeitig bog ein 23-Jähriger mit seinem Focus aus der Alleestraße kommend links auf die Brinkstraße ab. Dabei touchierte der Mann das Heck der Hagenerin. Bei der Kollision verletzte sich die 39-jährige Beifahrerin der BMW-Fahrerin leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.