Hagen: 25-Jähriger spuckt Polizeibeamten vor die Füße

Hagen. Ein 25-Jähriger ist am Berliner Platz von der Polizei festgenommen worden, da er im Vorfeld rumgepöbelt hatte. Er leistete massiven Widerstand.

Passanten riefen am Montag, 15. Juni, gegen 10 Uhr die Polizei zum Berliner Platz. Dort randalierte ein 25-Jähriger seit geraumer Zeit. Er schrie, spuckte und pöbelte andere Leute an. Auch die eintreffenden Beamten empfing er mit Geschrei und spuckte ihnen vor die Füße. Der 25-Jährige erhielt einen Platzverweis, dem er nicht nachkommen wollte. Er hielt sich an einer Bank fest und musste von den Polizisten wenig später in den Streifenwagen getragen werden.

Bei ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann keinen festen Wohnsitz besaß und bereits in der Vergangenheit wegen Widerstands in Erscheinung trat.

Die Polizisten nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest. Die Kripo hat den Fall jetzt übernommen.