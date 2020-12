Hagen: 180 Menschen gegen Corona geimpft

Hagen Die ersten Hagener - insgesamt 180 Personen - sind gegen Corona geimpft.

Die ersten Hagener wurden am heutigen Sonntag geimpft. 180 Impfdosen waren in zwei Pflegeeinrichtungen eingegangen, sprich, es konnten insgesamt 180 Menschen im Laufe des Vormittags geimpft worden.

Im Seniorenzentrum in der Buschstraße in Hagen-Helfe sowie im Seniorenzentrum am Theater in der Innenstadt wurden die ersten Impfungen vorgenommen.

Geimpft wurden die Bewohner der beiden Heime, die dortigen Mitarbeiter sowie einige Rettungssanitäter.

Impfzentrumsleiter Dr. Rolf Kinzius (er hatte sich auch selbst impfen lassen) teilte am Mittag erleichtert mit: „Alles läuft problemlos, bislang hat keiner der Geimpften Nebenwirkungen.“