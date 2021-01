Hagen: Mann schiebt Fernseher im Kinderwagen durch die City

Die Hagener Polizeibeamten stoppten den ungewöhnlichen Spaziergang in der Innenstadt.

Hagen Der nächtliche Spaziergang kam den Polizisten komisch vor. Der Mann ist bereits häufiger wegen Eigentumsdelikten aufgefallen.

Während einer nächtlichen Streife am Samstag haben Polizisten einen Mann beobachtet, der einen Flachbildfernseher in einem Kinderwagen durch die Hagener Innenstadt schob. Die Situation kam ihnen ungewöhnlich vor - zumal es 2 Uhr nachts war. Daher sprachen die Beamten den Mann an, der durch die Mittelstraße spazierte.

Stark alkoholisiert

Der 50-Jährige konnte keine sinnhaften Angaben tätigen, woher die Gegenstände stammten und wie sie in seinen Besitz kamen. Da der 50-Jährige bereits in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten auffiel, stellten die Polizisten die Gegenstände sicher. Den stark alkoholisierten Mann brachten sie in das Polizeigewahrsam und legten eine Anzeige vor.

