Hagen. In 13 Städten macht Guildo Horn Station mit seinem Weihnachtskonzert. Aber nirgends ist das Publikum so speziell wie in Hagen. Warum?

Guildo Horn: Warum sein Publikum in Hagen so speziell ist

Wenn sich das Theater Hagen an einem restlos ausverkauften Abend mit Menschen füllt, die mindestens eine Lichterkette um den Hals und ein Rentiergeweih aus Stoff oder einen Weihnachtsbaum aus Lametta auf dem Kopf tragen, deren Pullover den Heiligen Nikolaus zeigt und deren Ohrringe abwechselnd in Rot, Grün und Blau aufblinken, dann kann nur einer wieder in der Stadt gewesen sein: Guildo Horn, und mit ihm „Die orthopädischen Strümpfe“.

Was vor genau 25 Jahren als Weihnachtskonzert in Horns Heimatstadt Trier begann, ist mittlerweile eine Tournee mit Halt in 13 Städten – und ein Kult-Termin im Kalender des Theaters Hagen. Klassikern der Rock-, Funk- und Popgeschichte verpassen die Musiker einen weihnachtlichen Anstrich und paaren diese mit Adventshymnen – so weit, so gut.

Schon nach dem ersten Song kommt Nasenflöte zu Einsatz

Spektakulär macht den Donnerstagabend aber, wie es zwischen der Bühne und dem Publikum funkt – denn: Guildo Horn ist ein leidenschaftlicher Showmaster. Von einem liebevollen Outfit ins nächste schlüpfend, tanzt er, schwitzt er, und braucht kaum das erste Lied der umfangreichen Setlist, um den kompletten Großen Saal aufstehen und mitgehen zu lassen. Schon nach den ersten Songs liegt Horn mit einem Besucher aus dem Orchestergraben auf der Bühne und lässt sich auf der Nasenflöte vorspielen.

Bei all diesem Genuss ist auch mühelos vergeben, dass in nahezu jeden Refrain der dargebotenen Neuinterpretationen von Werken von Pink Floyd, Boney M., Simon and Garfunkel und den Weather Girls das Wort „Weihnachten“ gequetscht werden will. Und: Er, Horn, und seine Band haben es in Hagen mit einem ziemlich außergewöhnlichen Publikum zu tun. Gut gelaunt sind die Menschen schon ehe der Vorhang fällt, es wird mitgesungen, mitgeschunkelt, gekreischt vor Lachen und sich im vor lauter Lichterketten leuchtenden Theatersaal in Hoppehasen und Tannenbäume verwandelt.

„Ich finde es irre, wie sehr man in Weihnachtsstimmung kommt“, sagt Anna Röttger aus Witten, die mit ihren Hagener Kolleginnen gekommen ist. Per Handzeichen gibt etwa die Hälfte der Besucherinnen und Besucher an, am Donnerstagabend zum ersten Mal bei Guildo Horns Weihnachtstour dabei zu sein. Weihnachtlich kostümiert, und das gerne auch exzentrisch, sind jedoch weitaus mehr.

Arrangement aus Weihnachtskugeln auf dem Kopf

Nicole Graf etwa ist allein für die Weihnachtsshow kreativ geworden und zieht mit einem kunstvollen Arrangement aus Weihnachtskugeln auf dem Kopf einige Blicke auf sich. Als Mitglieder des Freundeskreises Guido Horn, einem Fanclub, begleiten Sascha Tauber und Mathias Brach die Weihnachtstourneen seit mindestens acht Jahren. Sie können bestätigen: „In Hagen verkleiden sich so viele Menschen, als würde das auf der Eintrittskarte verlangt werden“, sagt Tauber. „Sehr besonders“ seien die Weihnachtskonzerte hier.

Schön geschmückt bei der Weihnachtsshow von Guildo Horn im Theater Hagen. vl.: Manu, Conni und Nici. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Dabei sei man in den ersten Jahren schon schief angeguckt worden, wenn man eine Lichterkette getragen habe, berichtet Martina Wippermann, die seit vielen Jahren die Show mit ihrem Freundeskreis besucht. Dazu zählt auch Frank Knoblauch: Im normalen Leben bereits 1,98 Meter groß, ist der Hagener für die Show sieben weitere Zentimeter größer – dank mit goldenen und schwarzen Pailletten besetzten Plateau-Schuhen, passend zum Mantel à la Santa Claus und einem bunt blinkenden Weihnachtsbaum als Kopfbedeckung.

Freude, Menschlichkeit und Erholung vom Smartphone

„Mit dieser Show beginnt für mich Weihnachten“, sagt Knoblauch. Im Kosmos von Guildo Horn scheint eine Kraft stärker als alle anderen zu wirken: Liebe. Und das kauft man dem 56-Jährigen ab. Wenn dieser Mann, erkennbar am schulterlang gewachsenen Haarkranz und einer Affinität zur Mode der 1970er Jahre, mit seinen dünnen langen Beinen vor einem steht, die Tonleiter wirklich solide empor singt und, seinen – scheinbar kaum von sportlicher Betätigung beeinflussten – Oberkörper entblößend, die Arme hochreißt und Augen schließt, dann spürt man, dass Guildo Horn, Mann wider alle Konventionen, in solch einer Sekunde etwas genießt, was Freiheit sein könnte.

Und dass er seinem Publikum aufrichtig wünscht, seine frohe Botschaft möge ankommen – nämlich die der Freude, Menschlichkeit und Erholung vom Smartphone. In der ausgedehnten Zugabe verspricht Guildo Horn schlussendlich, er habe uns immer noch lieb. Und: Er will wiederkommen. Für neue Kostüme ist dann bis zum 17. und 18. Dezember 2020 Zeit. Denn für alle, die jetzt noch spontan Lust bekommen haben: Das zweite Konzert in Hagen am Freitagabend ist schon lange ausverkauft.